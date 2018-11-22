الكرملين: بوتين يعقد غدا جلسة مجلس الدولة لتنفيذ "مرسوم مايو" وتحديد أهداف روسيا 2024

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا موسعا لمجلس رئاسة الدولة الروسي في يالطا غدا الجمعة، تنفيذا لمرسوم بوتين الصادر في شهر مايو الماضي، والذي يحدد الأهداف الرئيسية لروسيا وأهدافها الاستراتيجية حتى عام 2024.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الخميس - وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "غدًا سيعقد الرئيس في شبه جزيرة القرم اجتماعًا مطولًا لمجلس رئاسة الدولة في فندق المريا، وسيركز الاجتماع على تنفيذ المهام التي نص عليها الرئيس في قراره الصادر في مايو.. وهو موضوع ناقشه الرئيس مع الحكومة مرات عديدة، ولكن لم تكن هناك أي مناقشة موضوعية مع رؤساء المناطق".

وأضاف أنه يعتبر صيغة الاجتماع "مثيرة للاهتمام للغاية".