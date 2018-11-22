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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:28 م

البيئة: دعم كندي للمبادرة المصرية للحفاظ على التنوع البيولوجي

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
أ ش أ
dostor.org/2407001

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الخميس، برئيس الوفد الكندي على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي والمنعقد حاليا بشرم الشيخ.

وبحث الطرفان خلال اللقاء إمكانية عقد اجتماع رفيع المستوي في مونتريال في أبريل القادم بحضور عدد من وزراء البيئة ورجال الأعمال المعنيين بالقطاعات المختلفة، وذلك بناء علي طلب الوفد الكندي بغرض تعظيم الدعم السياسي للاتفاقية في الفترة القادمة، ومناقشة استراتيجية العمل ما بعد 2020.

وأكد رئيس الوفد خلال اللقاء استعداد كندا لدعم المبادرة المصرية لمواجهة التدهور في التنوع البيولوجي وآثار التغيرات المناخية باستخدام أحدث النظم الحديثة.

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