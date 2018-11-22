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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:33 م

مباراة الاهلي والوصل الاماراتي - بث مباشر - كاس زايد للاندية

مباراة الاهلي والوصل
الدستور
dostor.org/2406934

يواجه اليوم الخميس الموافق 22/11/2018، فريق النادي الاهلي مع نظيره الوصل الإماراتي، ، فى إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية العربية "البطولة العربية" والمقامة على استاد زعبيل بالإمارات، وكان القاء الذهاب والذي أقيم في برج العرب بالأسكندرية، قد انتهي بتعادل الفريقين 2/2.

 

موعد مباراة الأهلي والوصل الاماراتي:

ويلتقي النادي الاهلي مع الوصل الاماراتي، مساء اليوم في تمام الساعة 5.30 بالتوقيت المحلي، وسيتم نقل المباراة علي قناة أبو ظبى الرياضية، بتعليق من الكالتن عصام عبده.

 

تشكيلة الفريقين

كشفت بعض الصحف الالماراتية، عن عزم  المدرب حسن العبدولي المدير الفني لفريق الوصل الاماراتي، بالدفع  بالتشكيلة الأساسية لنادى الوصل كالتالى: يوسف الزعابى فى حراسة المرمى، أحمد الفارسى، وحيد إسماعيل، أوه سوك، سالم العزيزى، على سالمين، فينيسيوس، حميد عباس، هزاع سالم، ليما، كايو.

ومن المتوقع، ان تضم القائمة النهائية للنادي الاهلي أمام لقائه ضمن الوصل الاماراتي في مبارة الإياب الـ 16 من كأس زايد للاندية العربية، كلاً من محمد الشناوي لحراسة المرمي، كريم نيدفيد وساليف كوليبالي وسعد سمير وأيمن أشرف، خط الدفاع، حسام عاشور وأكرم توفيق، ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد حمودي، خط الوسط، وللهجوم مروان محسن.

وكان  المغربي وليد ازارو، قد انضم النادي الاهلي، أمس بعد مشاركته فى ودية بلاده أمام تونس، ويغيب كلاً من أحمد فتحى ومحمد هانى وعمرو السولية، للاصابة.


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