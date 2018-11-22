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عالم
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:28 م

الصين تتعهد بمواصلة دعمها للتعددية داخل الأمم المتحدة

الصين تتعهد بمواصلة
أ ش أ
dostor.org/2406928

أكد عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، مواصلة بلاده دعمها الراسخ للتعددية داخل الأمم المتحدة لتتمكن المنظمة من القيام بدور مركزي في الشؤون العالمية وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية".

وقال وزير الخارجية الصيني - خلال لقائه نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في بكين اليوم الخميس - إن المجتمع الدولي يحتاج إلى أمم متحدة قوية أكثر من أي وقت مضى في ظل الوضع الحالي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية.

أضاف وانغ:"كعضو دائم بمجلس الأمن الدولي، سوف تواصل الصين دعمها الراسخ للتعددية وقيام الأمم المتحدة بدور مركزي في الشؤون العالمية وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية"، مضيفا أن الصين مستعدة للعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة في شؤون عالمية، من بينها التعامل مع التغير المناخي والدعم المشترك للتعاون وفقا لمبادرة الحزام والطريق.

بدورها، أعربت أمينة عن تقديرها لدعم الصين الراسخ للتعددية والعمل مع الأمم المتحدة، مضيفة أن الأمم المتحدة تتطلع إلى مواصلة التنسيق والتعاون بشكل وثيق مع الصين.

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