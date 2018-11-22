غدًا.. الحكم على متورطي هجمات كأس القارات بموسكو

أعلنت المتحدثة باسم المحمة العسكرية في موسكو إيرينا زيرنوفا، الخميس، أن المحكمة ستصدر حكمها على الأخوة "جاكييف" المتورطين في التخطيط لهجوم إرهابي في موسكو خلال كأس القارات 2017.



وقالت زيرنوفا - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إن المحكة ستصدر حكمها بخصوص الأخوة "جاكييف" غدًا في تمام الساعة 12 (بتوقيت موسكو)".



يُذكر أن الإخوة جاكاييف إلى جانب شركائهم في الجريمة اعتقلوا في يونيو من العام الماضي.