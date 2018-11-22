حملة لمكافحة العنف ضد المرأة بمكتبة الإسكندرية الأحد المقبل

ينظم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بمكتبة الإسكندرية، يوم الأحد المقبل، عددا من الأنشطة والفعاليات المختلفة في ضوء حملة الـ16 يوما لمكافحة العنف ضد المرأة.



وتهدف الحملة - التي تستمر حتى 10 ديسمبر المقبل - إلى رفع الوعي العام في هذا الشأن، كما تدعو الحملة - التي ترفع شعار "اتحدوا" لإنهاء العنف ضد المرأة - إلى "تلوين العالم باللون البرتقالي"الذي يرمز إلى مستقبل أكثر إشراقًا دون عنف، كما يتم تنظيم الفعاليات في الشوارع والمدارس والمعالم المميزة حول العالم.



وسيشمل جدول الأنشطة سيمنار إطلاق الحملة بمكتبة الإسكندرية يوم الأحد المقبل، بحضور ممثلين عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتبة الإسكندرية والمجلس القومي للمرأة، وغيرها من الجهات المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة، كما سيتم إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية باللون البرتقالي، أسوة بغيره من المعالم المميزة حول العالم التي يتم إضاءتها في نفس الوقت.



وستجري الحملة استطلاع رأي لرصد ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع المصري، وسيتم تنفيذ هذا الاستطلاع داخل المكتبة خلال حملة الـ16 يومًا من النشاط لمكافحة العنف ضد المرأة وإصدار تقرير شامل يتم إطلاقه خلال شهر مارس 2019 (شهر المرأة).



كما يتم تنظيم ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "قصتها للقضاء على الجوع" لتدريب الشابات على إنتاج ونشر المعرفة عن الموضوعات التي تخص قضايا المرأة والغذاء، خاصة على الموقع الإلكتروني "ويكيبيديا"، وتأتي هذه الحملة في إطار المبادرة التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر.



ويضم جدول الحملة أيضا ورشة عمل تحت عنوان "رحلتهن للبحث عن السعادة" بالتعاون مع مبادرة "شباك السعادة"، في الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر المقبل، بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

ويقام على هامش الورشة أيضًا عددًا من الأنشطة التفاعلية مثل ورش عمل "استمعي إلى صوتك الداخلي" التي تهدف إلى استخدام الفن والثقافة لمناهضة النظرة السلبية للعنف ضد المرأة وتحويلها إلى نظرة إيجابية للمرأة بصفة عامة.



وتأتي هذه الحملة في إطار تبني مكتبة الإسكندرية قضايا عديدة طيلة السنوات الماضية في صميم التنمية المستدامة وخاصة تمكين المرأة، وضمن أنشطة برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي الذي تم إنشاؤه حديثا ليكون منبرا لأنشطة وبرامج المرأة وحاضنا ومروجا للتغيير ورصد معايير التحول الاجتماعي البناء.