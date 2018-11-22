القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
مصر
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:16 م

اللجان النوعية بـ"النواب" تواصل اجتماعاتها الأسبوع المقبل

اللجان النوعية بـالنواب
أ ش أ
dostor.org/2406906

تواصل اللجان النوعية في مجلس النواب، الأحد، المقبل اجتماعاته لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.

وتناقش لجنة "الشئون الاقتصادية" بالبرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2018 بالموافقة على بروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية (مكتب القاهرة) خلال الأعوام (2018-2021)، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 أبريل 2018، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان القوى العاملة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والصناعة.

كما تناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 498 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقعة في الصين بتاريخ الأول من سبتمبر 2018، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية.

وتبحث لجنة "الشئون العربية" آخر تطورات الوضع في اليمن، كما تبحث لجنة "الشئون الإفريقية" التشاور والتنسيق بشأن دعوة سفراء الدول الإفريقية بالنادي الدبلوماسي.

فيما تتابع لجنة "الدفاع والأمن القومي" جهود المجلس القومي للسكان لمواجهة المشكلة السكانية والمقترحات المطروحة لحلها، كما تناقش لجنة "القوى العاملة" مشروعي قانونين قدمتهما النائبة هبة هجرس و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، والنائب أحمد علي إبراهيم، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "إنشاء نقابة المهن النفسية" واستعراض كتاب وزارة العدل في هذا الشأن، بالاشتراك مع لجان "الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية".

تستمع لجنة "الصناعة" إلى رؤية واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة حول تطوير الصناعة المصرية والمساهمة الفعالة في الناتج القومي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بحضور وزير التجارة والصناعة، كما تناقش لجنة "الطاقة والبيئة" التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع البترول وسبل مواجهتها.. فيما تناقش لجنة "التعليم والبحث العلمي" مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تناقش لجنة "الشئون الصحية" قرار رئيس الجمهورية رقم 500 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، كما تناقش اللجنة رؤية الدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة والسكان لشئون الصيادلة حول ملف الدواء.

وتستكمل لجنة "النقل والمواصلات" دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، وتستعرض لجنة "حقوق الإنسان" تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أعمال المجلس خلال أربعة أعوام من عام 2013 إلى عام 2017.

وتناقش لجنة "الخطة والموازنة" مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي جمعة و(60) نائبًا (أكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (174) لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

وتناقش لجنة "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" جهود وزارة الشباب والرياضة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة وخاصة فيما يتعلق بتمويل الحاضنات الصناعية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

منذ أقل من شهر

الإحصاء: صادرات مصر لإثيوبيا تسجل 2.1 مليار جنيه فى عام

منذ أقل من شهر

الدستور «News letter 10».. نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

منذ أقل من شهر

الإحصاء: 49 مليار جنيه صادرات مصر من منتجات البترول خلال عام

الآن

نقيب الإعلاميين: لائحة جزاءات الأعلى للإعلام مخالفة للقانون

سبب رفض محكمة الاتحاد الأوروبي طلب سوزان مبارك الإفراج عن أموالها

مصر تشارك فى مؤتمر دول الجوار الليبى أواخر نوفمبر الجارى

محكمة الاتحاد الأوروبي تؤكد تجميد أموال مبارك

ads
الأكثر قراءة

بث مباشر.. الأهلي والوصل جودة عالية

"التخطيط" عن مخاوف تسريح الموظفين: "محدش هيمشي"

الشوط الثاني بدأ بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الان HD

يلا شوت .. بث مباشر مباراة الاهلي والوصل كورة ستار | لايف كورة

ألبومات الصور

"الأوقاف" تبدأ خطة تقليل هدر المياه من مسجد السيدة نفيسة

المؤتمر السنوي الثالث لبرنامج تكافل وكرامة

مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

بالصور.. "البحوث الإسلامية" تواصل حملتها الدعوية بالوادي الجديد

نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

بث مباشر.. الأهلي والوصل جودة عالية

"التخطيط" عن مخاوف تسريح الموظفين: "محدش هيمشي"

الشوط الثاني بدأ بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الان HD

يلا شوت .. بث مباشر مباراة الاهلي والوصل كورة ستار | لايف كورة

ads
كشكول

وزير التعليم العالى يشهد حفل تخرج الدفعة 89 من طلاب طب أسنان القاهرة

مسابقة لاختيار أفضل مدير مدرسة في الإسماعيلية

وزير التعليم: توزيع أجهزة التابلت على مدارس 3 محافظات خلال ساعات

الكشف علي 240 مريضًا في قافلة طبية لجامعة المنوفية بميت برة

9 توصيات في ختام المؤتمر الدولي لصناعة السكر بجامعة أسيوط

الأمصار

محمد بن سلمان يغادر السعودية لزيارة عدد من الدول العربية

بين مؤيد ومعارض.. الحريري يرفض مصافحة سفير سوريا في لبنان

مقتل 100 جندي في نيجيريا الشهر الماضي

ماي تعلن التوصل مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن بريكست

مقتل 6 عناصر في الشباب الصومالية بغارات أمريكية

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

وفاة معمرة سورية في مخيم للنازحين عن عمر أكثر من 100 عام

اكتشاف مقبرتين يعود تاريخهما إلى ألفي سنة جنوب شرقي الصين

دراسة: الإكثار من الخضر والفاكهة يقلل أعراض انقطاع الطمث

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

برنامج أممي: 9.4 مليون مصاب بالإيدز حول العالم لا يعرفون بإصابتهم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎