اللجان النوعية بـ"النواب" تواصل اجتماعاتها الأسبوع المقبل

تواصل اللجان النوعية في مجلس النواب، الأحد، المقبل اجتماعاته لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.



وتناقش لجنة "الشئون الاقتصادية" بالبرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2018 بالموافقة على بروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية (مكتب القاهرة) خلال الأعوام (2018-2021)، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 أبريل 2018، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان القوى العاملة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والصناعة.



كما تناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 498 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقعة في الصين بتاريخ الأول من سبتمبر 2018، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية.



وتبحث لجنة "الشئون العربية" آخر تطورات الوضع في اليمن، كما تبحث لجنة "الشئون الإفريقية" التشاور والتنسيق بشأن دعوة سفراء الدول الإفريقية بالنادي الدبلوماسي.



فيما تتابع لجنة "الدفاع والأمن القومي" جهود المجلس القومي للسكان لمواجهة المشكلة السكانية والمقترحات المطروحة لحلها، كما تناقش لجنة "القوى العاملة" مشروعي قانونين قدمتهما النائبة هبة هجرس و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، والنائب أحمد علي إبراهيم، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "إنشاء نقابة المهن النفسية" واستعراض كتاب وزارة العدل في هذا الشأن، بالاشتراك مع لجان "الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية".



تستمع لجنة "الصناعة" إلى رؤية واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة حول تطوير الصناعة المصرية والمساهمة الفعالة في الناتج القومي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بحضور وزير التجارة والصناعة، كما تناقش لجنة "الطاقة والبيئة" التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع البترول وسبل مواجهتها.. فيما تناقش لجنة "التعليم والبحث العلمي" مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



كما تناقش لجنة "الشئون الصحية" قرار رئيس الجمهورية رقم 500 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، كما تناقش اللجنة رؤية الدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة والسكان لشئون الصيادلة حول ملف الدواء.



وتستكمل لجنة "النقل والمواصلات" دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، وتستعرض لجنة "حقوق الإنسان" تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أعمال المجلس خلال أربعة أعوام من عام 2013 إلى عام 2017.



وتناقش لجنة "الخطة والموازنة" مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي جمعة و(60) نائبًا (أكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (174) لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.



وتناقش لجنة "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" جهود وزارة الشباب والرياضة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة وخاصة فيما يتعلق بتمويل الحاضنات الصناعية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.