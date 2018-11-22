مجلس وزراء العدل العرب يختتم أعماله بالخرطوم

اختتم مجلس وزراء العدل العرب أعماله في دورته الـ34 التي عقدت بالخرطوم، اليوم لخميس، بحضور الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي.



وقال وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم، في تصريحات اليوم: إنه تم خلال جلسة مغلقة مناقشة 17 بندًا تتعلق بعدد من القضايا المهمة التي تعنى الدول العربية.



وأوضح أن مجلس وزراء العدل العرب ناقش في اجتماعه اليوم، مقترح قدمته مصر بمشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بجانب مقترح الكويت بمشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية.



وأضاف: أنه تم إقرار توصية المكتب التنفيذي برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وكذلك اعتماد تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.



وحول مكافحة الإرهاب، نوه عبدالرحيم إلى مناقشة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب اللجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية؛ لبحث مسألة تجريم دفع الدية، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، فضلًا عن شبكة التعاون القضائي العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.



وأشار الوزير إلى مناقشة توحيد التشريعات العربية من خلال 3 مشاريع قوانين عربية استرشادية، حول تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، والمخدرات والمؤثرات العقلية.



وتابع: أنه تمت مناقشة الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والشبكة العربية للخبراء العدليين، بالإضافة إلى البحث في السبل القانونية للتصدي للقوانين العنصرية الإسرائيلية، فضلا عن بعض المسائل الإجرائية والإدارية.