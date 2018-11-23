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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 06:59 ص

تفاصيل خطة "ترامب" للتخلص من قوافل اللاجئين

ترامب
ترامب
نيفين هنري
dostor.org/2406898

من المقرر أن يستعين الأمريكيين من أمريكا الوسطى الذين يصلون إلى المعابر الحدودية الأمريكية الذين يلتمسون اللجوء للولايات المتحدة أن ينتظروا في المكسيك، بينما تتم معالجة طلباتهم بموجب إجراءات جديدة كاسحة تستعد إدارة ترامب لتنفيذها، وفقًا لوثائق التخطيط الداخلي وثلاثة من مسؤولي وزارة الأمن الداخلي المألوفين مع المبادرة.

ووفقًا لمذكرات وزارة الأمن الداخلي التي حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، لن يُسمح لطالبي اللجوء من أمريكا الوسطى الذين لا يستطيعون إثبات "خوف منطقي" من الاضطهاد في المكسيك، بالدخول إلى الولايات المتحدة وسوف يتم إرجاعهم على الحدود.

وتُعد الخطة التي تدعى "ابق في المكسيك" مهددة بالانهيار بسبب إجراءات الفرز الحالية، والتي تسمح بشكل عام لأولئك الذين يدعون الخوف من العودة إلى أوطانهم لتجنب الترحيل الفوري والبقاء في الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من الحصول على جلسة استماع مع قاضي هجرة. يستحقر ترامب هذا النظام، الذي يصفه بـ"المصيدة والإفراج"، وقد تعهد بإنهائه.

ومن بين آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى الذين يسافرون بالقوافل عبر المكسيك، يأمل الكثيرون في تقديم طلبات اللجوء؛ بسبب تهديدات عنف العصابات أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية، وكانوا يتوقعون أن يكونوا قادرين على البقاء في الولايات المتحدة بينما تنتقل مطالباتهم من خلال محكمة الهجرة، ومن شأن القواعد الجديدة أن تعطل تلك الخطط، وآمال مواطني أمريكا الوسطى الآخرين الذين يطلبون اللجوء للولايات المتحدة كل عام.

ويبقى "ترامب" غاضبًا من قوافل اللاجئين والنكسات القانونية التي عانت منها إدارته في المحكمة الفيدرالية، مطالبًا بأفكار سياسية متشددة من مساعديه، وقد حث المستشار الأقدم ستيفن ميلر على تنفيذ خطة "ابق في المكسيك" على الفور، رغم أن مسؤولين كبار آخرين أعربوا عن قلقهم بشأن تنفيذها في ظل مفاوضات حساسة مع الحكومة المكسيكية، وفقا لمسؤولين من وزارة الأمن الوطني ومستشار في البيت الأبيض على علم بالخطة، التي نوقشت في البيت الأبيض يوم الثلاثاء حسبما أفاد أشخاص مطلعين على هذه المسألة.

ووفقًا للخطة الجديدة للإدارة، إذا كان المهاجر لا يخشى من اضطهاد محدد في المكسيك، فهذا هو المكان الذي سيبقى فيه، ترسل خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية مجموعات من ضباط اللجوء من المكاتب الميدانية في سان فرانسيسكو وواشنطن ولوس أنجلس إلى موانئ الدخول في منطقة سان دييجو لتنفيذ إجراءات الفحص الجديدة، وفقًا لمسؤول في المصلحة.

وللدخول إلى الولايات المتحدة، يجب على طالبي اللجوء أن يكونوا في درجات عالية من الاضطهاد، أثناء إجراءات الفحص للتأكد من أن مخاوفهم من وجودهم في المكسيك كافية للقبول الفوري، حسب الوثائق:"إذا كنت على قدرمعقول من الخوف من البقاء في المكسيك، سيُسمح لك بالبقاء في الولايات المتحدة بينما تنتظر جلسة الاستماع أمام قاضي الهجرة"، وسيبلغ مسؤولو اللجوء الآن أولئك الذين يصلون بحثًا عن ملاذ إنساني، وفقًا إلى مذكرات وزارة الأمن الداخلي.

وتعتبر المدن الحدودية المكسيكية من بين أكثر المدن عنفًا في البلاد، حيث تتصارع عصابات المخدرات على الدخول لطرق التهريب في الولايات المتحدة، في ولاية باجا كاليفورنيا، التي تضم تيخوانا، وتحذر وزارة الخارجية من أن "النشاط الإجرامي والعنف، بما في ذلك القتل، لا يزالان يشكلان مصدر قلق رئيسي في جميع أنحاء الولاية".

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