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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 06:25 ص

مجلة "جلامور" تودع نسختها الورقية فى يناير 2019

مجلة جلامور تودع
نيفين هنري
dostor.org/2406896

بعد 80 عامًا من طباعة مجلة شهرية منتظمة بصفحات لامعة براقة تجذب العيون ذات صور رائعة بجودة عالية، ستتحول مجلة "جلامور" glamour إلى نظام رقمي وتودع تاريخها الطويل من الاحتفاظ بالنسخة المطبوعة وذلك بدءًا من 2019.

في الوقت الذي لا تزال تخطط فيه لنشر إصدارات خاصة للطباعة، مثل العدد السنوي الذي يحتفي بالنساء المؤثرات، فإن الشركة الأم Conde Naste ستدفع بجلامور إلى عالم الصناعة الرقمية، كما قالت المحررة سامانثا باري لصحيفة نيويورك تايمز، التي نشرت الخبر والوصول عبر الإنترنت سيكون مجانيًا.

استأجرت جلامور "باري"، الصحفية الرقمية في يناير الماضي، وكانت سابقا سيندي لييف تعمل كرئيسة تحرير لمدة 16 عاما، باري منتج تنفيذي سابق للإعلام الاجتماعي والناشئ في CNN Worldwide.

يُشار إلى أن باري ساهمت في زيادة جمهور جلامور الرقمي من المشاهدين المشتركين لمشاهدة المواضيع المميزة شهريًا بنسبة 12٪، ليصل إلى 6.3 مليون، حسبما ذكرت صحيفة التايمز. حققت قناة جلامور زيادة في عدد المشتركين بنسبة 110 في المائة، ليصل إلى 1.6 مليون مشترك.

وكتبت باري في مذكرة توضيحية للعاملين: "سوف نستخدم الطباعة بالطريقة التي يستخدمها جمهورنا - للاحتفال باللحظات الكبيرة، مثل "نساء العام"، مع أعداد خاصة طموحة، مفعمة بالحياة، ويمكن الاحتفاظ بها لفترات طويلة".

وتوزع مجلة "جلامور" الشهرية حوالي 2 مليون نسخة.

وكتبت باري في مذكرة للموظفين: "نحن نضاعف عددنا على الصعيد الرقمي نستثمر في رواية القصص وتقديم الخدمات للقارئ، ولقطات التصوير الرائعة التي كنا معروفين بها دائمًا، ونجلبها إلى المنصات التي يرتادها القراء بكثرة، سنوسع نطاق الفيديو والرواية الاجتماعية، مع سلسلة من المشاريع الجديدة والطموحة".

وقال متحدث باسم كوندي ناست لصحيفة فارايتي إنه لا توجد خطط لتسريح العمال مع نهاية المجلة الشهرية المطبوعة.

وتخطط شركة كوندي ناست لمواصلة نشر النسخ المطبوعة من مجلات فوج، فانيتي فير، GQ، وايرد، نيويوركر، ألور، كوندي ناست ترافيلر وبون أبيتيت.

يقدم البعض، مثل نيويوركر، وصولًا رقميًا محدودًا عبر الإنترنت لغير المشتركين وخططًا متنوعة لمشتركي الطباعة الرقمية. تستخدم مواقعWired وNew Yorker حوائط تحدد عدد محتويات الويب المجانية ولمنع غير المشتركين من قراءة بعض المحتويات الصحفية الحصرية للمشتركين.

وبحسب ما ورد، خسرت شركة Conde Nast أكثر من 120 مليون دولار في العام الماضي وتسعى لبيع 3 من مجلاتها وهي: Brides وGolf Digestو W.

في عام 2017، أوقفت النسخ المطبوعة من Teen Vogue وSelf.

كما عمد الناشر إلى توحيد أقسام الأبحاث والتصوير، وقام بتأجير ستة طوابق من 23 طابقا في مقره الرئيسي في مركز التجارة العالمي الأول في مانهاتن السفلى، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

أسس كوندي مونتروز ناست مجلة "جلامور هلوليوود" في عام 1939، يؤكد المطلعون أن انتقال جلامور إلى التكنولوجيا الرقمية يعتبر نجاحًا ومزيد من الازدهار للمجلة.

فيما أكدت باري لصحيفة نيويورك تايمز: "جلامور هي علامة تجارية إنها ليست مجرد مجلة".

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