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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:07 م

موعد مشاهدة مباراة الاهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 في كأس زايد للأندية الأبطال

موعد مشاهدة مباراة
الدستور
dostor.org/2406772

موعد مباراة الاهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 في كأس زايد للأندية الأبطال،  تأتي مباراة اليوم والتي تجمع كل من الأهلي المصري والوصل الإماراتي ضمن كأس زايد للأندية الأبطال حيث تتنافس فيها الفرق العالمية على  بطولات كرة القدم ، حيث إعتاد عشاق كرة القدم في العالم في كل موسم رياضي على متابعة مجموعة من المباريات القوية ذات الطابع الرسمي ، حيث يتابع جماهير وعشاق كرة القدم المحلية والعالمية هذه المباريات التي تتنافس فيها الفرق العالمية على البطولات والدوريات المختلفة.  

بعدما قدمنا لكم بعض التفاصيل التي تخص مباراة الوصل الإماراتي اليوم نقدم لكم أيضا موعد وتفاصيل أخرى تتعلق  بمباراة الوصل الإماراتي والأهلي المصري حيث يلتقي الفريقان اليوم الخميس 22-11-2018 ، حيث سيلتقي الوصل الإماراتي والأهلي المصري ، وذلك ضمن جولات كأس زايد للأندية الأبطال  في مباراة تعقد اليوم على أرضية ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل ، والجدير بالذكر أن فريق الوصل الإماراتي من الفرق القوية ، لذلك فقد أشار المراقبين المتابعين لكرة القدم المحلية العالمية إلى أن المواجهة بين الوصل الإماراتي والأهلي المصري ستكون خطيرة وتحتاج لتركيز عالي ومهارة.


موعد المباراة والقناة الناقلة:


سيتم نقل مباراة الوصل الإماراتي VS الأهلي المصري عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1، حيث ستجري أحداث المباراة في كأس زايد للأندية الأبطال، وسيتولى مهمة التعليق على أحداث اللقاء ....

ستنطلق صافرة بداية مباراة الوصل الإماراتي والأهلي المصري الساعة 06:30 مساءا بتوقيت السعودية ،05:30 بتوقيت مصر وفلسطين .



موعدنا اليوم مع اللقاء المنتظر بين فريق الوصل الإماراتي والأهلي المصري ، حيث تأتي المباراة بين الفريقين ضمن المنافسة على كأس زايد للأندية الأبطال حيث تتنافس فيها الفرق العالمية على  البطولة ، هذاوقد إعتاد عشاق كرة القدم في العالم في كل موسم رياضي على متابعة مجموعة من المباريات القوية ذات الطابع الرسمي ، حيث يتابع جماهير وعشاق كرة القدم المحلية والعالمية هذه المباريات التي تتنافس فيها الفرق العالمية على بطولات كرة القدم.



مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بتاريخ 28-10-2018 كأس زايد للأندية الأبطال


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