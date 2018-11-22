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بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:06 م

ابو ظبي الرياضية مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر

ابو ظبي الرياضية
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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاهلى والوصل الاماراتى بث مباشر اليوم 22/11/2018 رابط يوتيوب ماتش الأهلي يخوض فريق الأهلي مباراة ضمن مباراة الإياب دور 16 لكأس زايد للأندية أمام فريق الوصل الإماراتي، والتي من المقرر أن تقام يوم الخميس على ملعب الوصل الإماراتي ويخوض فريق النادي الأهلي هذه المباراة وسط ظروف صعبة بسبب ما يشهده الفريق من هزيمة في بطولة إفريقيا أمام فريق الترجي التونسي، ويأمل فريق المارد الأحمر أن يفوز على الفريق الإماراتي ويتأهل إلى الصعود إلى دور الثمانية في البطولة العربية، وقد انتهت مباراة الذهاب بتعادل الفريقين بهدفين لكلاً منهما مباراة الاهلى والوصل الاماراتى بث مباشر اليوم.

كورة اونلاين مشاهدة مباراة الاهلى اليوم والوصل الاماراتي وقد غادر فريق النادي الأهلي من مصر متجهاً إلى الإمارات، ويسعي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي أن يجهز فريقه معنوياً وفنياً لمواجهة الفريق الإماراتي، مشدداً على فريقه الإلتزام بكافة التعليمات وتفادي الأخطاء الدفاعية وأن يستغلوا الفرص التي تواجههم خلال لقاء الوصل، مؤكداً أن فريقه يمتلك روح الحماس التي سوف تمكنه من الفوز خلال هذا اللقاء، مشدداً على أن الفريق الإماراتي يمتلك لاعبين محترفين وهذا ما ظهر بوضوح خلال مباراة الذهاب والتي أقيمت على استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية الأسبوع الماضي يلا شوت حصري مباراة الاهلى والوصل الاماراتى بث مباشر.

كورة ستار فيما يسعى فريق الوصل أن يتيح بفريق النادي الأهلي من البطولة العربية، وخاصة أنه قد تمكن من التعادل خلال مباراة الذهاب وأن هذا التعادل يعد في صالح الفريق الإماراتي، حيث شهدت المباراة عرضاً رائعاً لفريق الوصل الذي كاد أن يفوز على النادي الأهلي، إلا أن لاعبي النادي الأهلي قد تمكنت من إحراز هدف التعادل خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، كما طالب "حسن العبدولي" مدرب نادي الوصل الإماراتي جماهير وعشاق نادي الوصل الإماراتي من حضور المباراة تشجيعاً للفريق أمام النادي الأهلي، مؤكداً على أنه يثق بجمهور نادي الوصل، وأن لاعبي الفريق يقدرون دور الجمهور وتواجده خلال المباراة، وأكد خلال نهاية حدثه أن فريق الوصل جاهز بأن يطيح بفريق النادي الاهلي خارج البطولة.

رابط يوتيوب ماتش الأهلي ضد الوصل كورة اون لاين لايف بدون تقطيع كأس زايد للأندية الابطال فيما أكد اللاعب "محمد سرور" لاعب نادي الوصل الإماراتي أن فريقه سوف يواجه مباراة من أهم مبارياته خلال هذا الموسم أمام فريق النادي الأهلي، والذي يعد أيضاً من أكبر الأندية في الوطن العربي، سواء أكان من جهة الإنجازات أو عدد عشاق ومحبي النادي الأهلي، إلا أن فريق يأمل من خلال هذه المباراة أن يتوج بلقب البطولة العربية،مؤكداً أن المباراة سوف تشهد أجواءً ممتعة للفريقين، مطالباً من الجمهور أن يحضر المباراة ويشجع فريقه بقوة ليمكنه من الفوز خلال المباراة.
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