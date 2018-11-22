القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
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12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:05 م

شاهد القمة النارية بين الاهلي والوصل جودة عالية | كورة ستار | yallashoot

شاهد القمة النارية
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بدأت الآن مباراة الأهلي ضد الوصل اليوم الخميس 22-11-2018 في إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال، ويعاني المارد الأحمر من أزمة عدم وجود مدافع أيمن ضمن البعثة التي توجهت للإمارات

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاهلى والوصل الاماراتى بث مباشر اليوم 22/11/2018 رابط يوتيوب ماتش الأهلي يخوض فريق الأهلي مباراة ضمن مباراة الإياب دور 16 لكأس زايد للأندية أمام فريق الوصل الإماراتي، والتي من المقرر أن تقام يوم الخميس على ملعب الوصل الإماراتي ويخوض فريق النادي الأهلي هذه المباراة وسط ظروف صعبة بسبب ما يشهده الفريق من هزيمة في بطولة إفريقيا أمام فريق الترجي التونسي، ويأمل فريق المارد الأحمر أن يفوز على الفريق الإماراتي ويتأهل إلى الصعود إلى دور الثمانية في البطولة العربية، وقد انتهت مباراة الذهاب بتعادل الفريقين بهدفين لكلاً منهما مباراة الاهلى والوصل الاماراتى بث مباشر اليوم.

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وتعادل الأهلي أمام الوصل في لقاء الذهاب الذي أقيم بالإسكندرية بنتيجة 2-2 أمر يجعل الفريق بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة أو تحقيق تعادل بأكثر من هدفين من أجل التأهل لربع النهائي.

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