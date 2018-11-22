القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
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بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:01 م

في العارضة لايف| مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بتاريخ 22/11/2018 مباراة القمة (بث مباشر)

في العارضة لايف|
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مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر أمام الوصل الإماراتي، اليوم الخميس 22 -11-2018 فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، علي ملعب يفتح ملعب زعبيل، حيث انتهت مباراة الذهاب في برج العرب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ويبحث عشاق الساحرة المستديرة علي مباراة الاهلي والوصل الاماراتي بث مباشر، بث مباشر الاهلي ، مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر، مشاهدة مباراة الاهلى اليوم، نتيجة مباراة الأهلي اليوم، نتيجة مباراة الاهلي والوصل.

مشاهدة مباراة الاهلي والوصل

نتيجة مباراة الاهلي والوصل

تقام مباراة الأهلي والوصل، في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

بث مباشر مباراة الأهلي والوصل

تذاع مباراة الأهلي والوصل الإمارات، عبر قنوات أبو ظبي الناقل الحصري لبطولة كأس زايد للأندية العربية، وتحديدََأ عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

- تردد قناة أبو ظبي الرياضة
تبث قناة أبوظبى الرياضية النايل سات 12226 أفقي، وعلي عربسات علي تردد 11804 27500 أفقي .

تشكيل الأهلي أمام الوصل الإماراتي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالي وسعد سمير وأيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور وأكرم توفيق، ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد حمودي.

خط الهجوم: مروان محسن.

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