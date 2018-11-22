الان بين ماتش | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل يوتيوب | مباراة al ahly مباشر | Bein Match | كورة لايف | كورة اون لاين يلا شوت

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أفردت الصحافة الإماراتية الصادرة اليوم، الخميس، مساحات واسعة للحديث عن مباراة الوصل والأهلى المحدد لها الخامسة والنصف مساء بملعب "زعبيل"، فى "إياب" دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية".

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وعنونت صحيفة "الخليج"، "موقعة عربية جماهيرية بين الإمبراطور وبطل مصر.. الوصل يتحدى الأهلى فى كأس زايد الليلة"، وقالت إن الوصل يعول على تألق الثلاثى البرازيلى كايو كانيدو، وفابيو دى ليما، وفينيسوس دى ليما، لضرب الدفاعات الأهلاوية فى مباراة اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية للوصول إلى الدور ربع النهائى من منافسات البطولة.

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فى حين كتبت صحيفة "البيان"، "الوصل يلاقي الأهلي المصرى لخطف بطاقة التأهل"، وقالت الصحيفة إن الوصل يخوض مباراة الأهلي اليوم وسط معنويات عالية بعد الانتصارات التي بات يحققها الفريق أخيراً تحت قيادة المدرب حسن العبدولى فى منافسات كأس الخليج العربى، والتى تبشر بعودة الفريق الملقب بـ"الإمبراطور" إلى مساره الصحيح فى مسابقة الدورى الإماراتى وتحسين ترتيبه، إذ يقبع الوصل حالياً فى المركز العاشر.

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صحيفة "الاتحاد" عنونت، "الإمبراطور والشياطين الحمر.. العبور إلى بر النجاة"، وقالت الصحيفة إن الوصل بات مطالباً بتقديم عرض قوى يؤكد به أحقيته فى التأهل للدور ربع النهائى، لاسيما أن الفريق الإماراتى يمتلك الأفضلية فى التأهل، حيث يكفيه تحقيق الفوز بأى نتيجة، أول التعادل سلبياً أو بنتيجة هدف لكل فريق، فى حين أن التعادل بنفس نتيجة مباراة الذهاب 2-2 يدفع الفريقين للجوء إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل، فيما يمتلك الأهلي فرصة وحيدة تتمثل فى تحقيق الفوز فقط بأى نتيجة، أو التعادل بنتيجة أكبر من 2/‏ 2.

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أما صحيفة "الإمارات اليوم" فتحدثت أن الوصل يمتلك العديد من المقومات التى تمنحه فرصة تحقيق حلم الصعود للدور ربع النهائي أبرزها حالة الإحباط التي يعيشها الأهلي المصري، بعد خسارته لقب دوري أبطال أفريقيا الأسبوع الماضي أمام الترجي التونسى، وتواجد الثلاثى البرازيلى فابيو ليما، وكايو كانيدو، وفينسيوس ليما الذى يشكل مصدر إزعاج لدفاعات الأهلي.

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