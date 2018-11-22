القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
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بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:57 م

يلا شوت AHLY بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل بث مباشر اليوم 22-11-2018 البطولة العربية يوتيوب HD بدون تقطيع| كأس زايد كورة HD

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يلا شوت AHLY بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل بث مباشر اليوم 22-11-2018 البطولة العربية يوتيوب HD بدون تقطيع| كأس زايد كورة HD

على موعد اليوم مع مشاهدة مباراة هامة تجمع بين النادي الأهلي المصري، ونادي الوصل الاماراتي في عودة الدور الستة عشر، من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، في مساء اليوم الخميس 22/11/2018 على ملعب استاد زعبيل الاماراتي، ونرصد لكم روابط المشاهدة المباشرة قبل المباراة مباشرة، ونتابع معكم نتائج المباراة السابقة، وموعد انطلاق مباراة اليوم الهامة.

يلا شوت AHLY بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل بث مباشر اليوم 22-11-2018 البطولة العربية يوتيوب HD بدون تقطيع| كأس زايد كورة HD

انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 2-2 لكلا الفرق في القاهرة، وكاد الوصل الاماراتي أن يحرج الأهل ويخطف فوز على أرض الأهلي ووسط جماهيره، ولكن الأهلي تعادل في الدقايق الأخيرة من عمر المباراة كالعادة، ولكن ذلك التعادل يخدم نادي الوصل في مباراة اليوم، حيث سجل هدفين على أرض الأهلي، مما يعني أن التعادل السلبي أو 1-1 يكون في صالح الوصل الاماراتي.

يلا شوت AHLY بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل بث مباشر اليوم 22-11-2018 البطولة العربية يوتيوب HD بدون تقطيع| كأس زايد كورة HD

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل
نتابع معكم روابط البث المباشر قبل انطلاق المباراة، تابعونا الآن ونحن معكم بكل جديد
فاز النادي الأهلي ثمان مرات بدوري أبطال أفريقيا، وحصل على الوصافة ثلاث مرات، آخرها في عام 2013 الماضي، ويسعى المارد الأحمر لتخطي عقبة الوصل والوصول لدور الثمانية.

يلا شوت AHLY بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل بث مباشر اليوم 22-11-2018 البطولة العربية يوتيوب HD بدون تقطيع| كأس زايد كورة HD

موعد مباراة الأهلي والوصل
تنطلق المباراة اليوم الخميس 22/11/2018 على استاد زعبيل بالامارات، في تمام الساعة 5:30 مساءًأ بتوقيت مصر، والساعة 7:30 مساءًا بتوقيت الامارات، وتنقل المباراة قناة ابو ظبي الرياضية إتش دي 1، وقبل المباراة مباشرة نقوم بنقل روابط البث المباشر من أجل الاستفادة من المحتوى الهام في لقاء الليلة بين الأهلي والوصل.

يلا شوت AHLY بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل بث مباشر اليوم 22-11-2018 البطولة العربية يوتيوب HD بدون تقطيع| كأس زايد كورة HD

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