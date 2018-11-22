رابط مباشر في العارضة لايف| مشاهدة مباراة الأهلي والوصل بتاريخ 22/11/2018 مباراة القمة (بث مباشر)HD لايف بدون تقطيع

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره الوصل الإماراتي، اليوم، في إياب دور الـ16 من البطولة العربية، وتنطلق المباراة في الخامسة عصر اليوم على ملعب زعبيل.





ويقدم موقع الدستور الرياضي بثا مباشرا لمباراة الأهلي والوصل الإماراتي في إياب دور الـ 16 من البطولة العربية.





وكشف باتريس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه للمباراة.









وجاء التشكيل على النحو التالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: كريم نيدفيد، وساليف كوليبالي، وسعد سمير، وأيمن أشرف.





خط الوسط: حسام عاشور، وأكرم توفيق، ووليد سليمان، ومحمد شريف، وأحمد حمودي.





خط الهجوم: مروان محسن.





يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهم، في المباراة التي أقيمت علي ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.