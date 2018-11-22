القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:51 م

بث مباشر مباراة الأهلي والوصل الإماراتي يوتيوب لايف HD بدون تقطيع الخميس بتاريخ 22-11-2018

بث مباشر مباراة الأهلي
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تتجه أنظار الساحرة المستديرة في جميع أنحاء الوطن العربي بعد قليل صوب ملعب زعبيل بالإمارات العربية المتحدة، حيث المباراة الهامة والمرتقبة التي تجمع بين الاهلي المصري والوصل الإماراتي ضمن مباريات دور الستة عشر في كأس الملك زايد والمعروفة عربيا باسم الدورة العربية، هذه المباراة التي أصبحت الأمل الوحيد للأهلي والمدير الفني الفرنسي للتأهل إلى دور نصف النهائي، ويضع الأهلي أمالا كبيرا على هذه المباراة للتأهل إلى الأدوار التالية والتتويج بلقب هذه البطولة بعد الخروج المزري وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي الإسبوع الماضي، وسوف نقدم لكم من خلال موقعنا الدستور الرياضي نتيجة هذه المباراة لحظة بلحظة فور انطلاقها مباشرة.

مباراة الأهلي والوصل
كانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين منذ ما يقرب من شهر تقريبا على أرضية ملعب برج العرب بالأسكندرية قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2/2، وهذه النتيجة وضعت الأهلي المصري في مأزق كبير، حيث يحتاج الأهلي للصعود إلى دور الثمانية إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكثر من 2/2 وهذا أمر صعب للغاية أمام فريق كبير وعريق مثل الوصل الإمارتي على ملعبه ووسط جمهوره، ولكن المدير الفني الفرنسي للأهلي يضع أمالا كبيرا على لاعبية للفوز بهذه المباراة الصعبة خصوصا بعد عودة النجم وليد أزاروا لصفوف الفريق.


 
موعد مباراة الأهلي والوصل
سوف تقام مباراة الأهلي والوصل الإماراتي اليوم الخميس الموافق 22-11-2018 على أرضية ملعب زعبيل وسط حضور جماهيري كبير للغاية، وسوف تذاع المباراة في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، والساعة 6:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تذاع المباراة حصريا عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

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