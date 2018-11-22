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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:16 م

"التخطيط" عن مخاوف تسريح الموظفين: "محدش هيمشي"

هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
dostor.org/2406675

أكدت الدكتورة شريفة شريف، مدير المعهد القومي للإدارة التابع لوزارة التخطيط، أن تخوفات العاملين بالدولة من تسريحهم أو الإستغناء عنهم ليست مبررة أو منطقية، مضيفه أن أن إتجاه الحكومة نحو تقييم موظفي الجهاز الإداري للدولة وإخضاعهم لبرامج التدريب والتأهيل لن يكون مدخلًا للإستغناء عن أيًا منهم في المرحلة المقبلة: نطمأن الموظفين.. هدفنا التطوير ومفيش حد هيمشي".

أشارت شريفة، خلال كلمتها في ختام فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، إلى أن الاستثمار في البشر ورفع كفاءتهم ومهاراتهم هدف أساسي للحكومة من خلال تبنّي استراتيجية وطنية للتدريب لكافة شرائح العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضحت مدير المعهد القومي للإدارة أن برامج التدريب ستشمل شرائح الموظفين بداية من القيادات العليا مرورًا بالقيادات الوسطي والموظفين الجدد؛ للتأكد من وضع كل موظف في موقعه المناسب وفق قدراته وإمكانياته ومدى حاجة جهة عمله لتخصصه قبل الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة.

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