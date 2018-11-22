kora sport | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل - يلا شوت الاهلي والوصل بدون تقطيع يوتيوب HD|كورة اون لاين

رابط مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي يلا شوت بث مباشر في لقاء العودة من دور الستة عشر لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال “البطولة العربية”، حيث يسعى النادي الأهلي لتدارك خسارته القاسية أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالتأهل لدور الثمانية من كأس العرب، لتعويض جماهيره عن اللقب القاري الضائع، وسنقوم بتوضيح القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، وروابط مشاهدة مباراة الأهلي والوصل أون لاين.





أونلاين اليوم يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي عبر موقع يلا شوت وكورة لايف كورة اون لاين، وكانت نتيجة اللقاء الأول انتهت بتعادل الأهلي أمام الوصل في لقاء الذهاب الذي أقيم بالإسكندرية بنتيجة 2-2 في الدقائق الأخيرة وهو أمر يجعل الفريق بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة للصعود إلي دور الثمانية.





kora sport | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل - يلا شوت الاهلي والوصل بدون تقطيع يوتيوب HD|كورة اون لاين









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يبدأ موعد مشاهدة مباراة الأهلي والوصل مساء اليوم الخميس 22 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات، وستكون المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر قناة أبو ظبي الرياضية، وهي القناة صاحبة حقوق النقل الحصري والمباشر لجميع مباريات البطولة.





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وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والوصل انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وهو ما يعزز من فرص الوصل في التأهل لدور الثمانية من البطولة، حيث يكفيه التعادل السلبي أو الإيجابي بهدف كل فريق على ملعبه ووسط جماهيره لخطف بطاقة التأهل للدور المقبل، حيث يتوقع مشاهدة مباراة الأهلي والوصل من الآلاف من جماهير الفريقين التي يفترض أن تملأ ملعب اللقاء الليلة.





كورة أون لاين الأهلي والوصل، ويسعى الفريق الأحمر لغسل أحزانه بعد خسارة الترجي القاسية في ملعب رادس، ومصالحة جماهيره الغاضبة بتحقيق فوز على الوصل خارج ملعبه واقترابه خطوة من نهائي البطولة العربية المقرر إقامته في العاصمة المغربية الرباط خلال أشهر.





kora sport | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل - يلا شوت الاهلي والوصل بدون تقطيع يوتيوب HD|كورة اون لاين









ويتسع الملعب الخاص بالمباراة إلي 10 آلاف متفرج سيكون رصيد جمهور الأهلي منها ألفي مناصر بعدما رفض نادي لوصل زيادة عدد مشجعي الأهلي في اللقاء وقد انتهت التذاكر الخاصة بجماهير الأهلي سريعاً.





ويعاني الأهلي في الجهة اليمني حيث سيغيب كلاً من احمد فتحي ومحمد هاني للإصابة وعدم تسجيل باسم علي في القائمة العربية مما يضع كارتيرون المدير الفني للأهلي في ورطة كبيرة.





kora sport | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل - يلا شوت الاهلي والوصل بدون تقطيع يوتيوب HD|كورة اون لاين









البث المباشر لمباراة الأهلي والوصل الإماراتي في البطولة العربية سيكون اتش دي بجودة بث عالية، وسنقدم لكم البث قبل اللقاء بنصف ساعة فقط.





kora sport | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل - يلا شوت الاهلي والوصل بدون تقطيع يوتيوب HD|كورة اون لاين











