القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
الكابتن
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:30 م

kora sport | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل - يلا شوت الاهلي والوصل بدون تقطيع يوتيوب HD|كورة اون لاين

kora sport | مشاهدة
dostor.org/2406587

kora sport | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل - يلا شوت الاهلي والوصل بدون تقطيع يوتيوب HD|كورة اون لاين 
رابط مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي يلا شوت بث مباشر في لقاء العودة من دور الستة عشر لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال “البطولة العربية”، حيث يسعى النادي الأهلي لتدارك خسارته القاسية أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالتأهل لدور الثمانية من كأس العرب، لتعويض جماهيره عن اللقب القاري الضائع، وسنقوم بتوضيح القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، وروابط مشاهدة مباراة الأهلي والوصل أون لاين.

أونلاين اليوم يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي عبر موقع يلا شوت وكورة لايف كورة اون لاين، وكانت نتيجة اللقاء الأول انتهت بتعادل الأهلي أمام الوصل في لقاء الذهاب الذي أقيم بالإسكندرية بنتيجة 2-2 في الدقائق الأخيرة وهو أمر يجعل الفريق بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة للصعود إلي دور الثمانية.

kora sport | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل - يلا شوت الاهلي والوصل بدون تقطيع يوتيوب HD|كورة اون لاين 


مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر
يبدأ موعد مشاهدة مباراة الأهلي والوصل مساء اليوم الخميس 22 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات، وستكون المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر قناة أبو ظبي الرياضية، وهي القناة صاحبة حقوق النقل الحصري والمباشر لجميع مباريات البطولة.

الاهلي والوصل يلا شوت
وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والوصل انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وهو ما يعزز من فرص الوصل في التأهل لدور الثمانية من البطولة، حيث يكفيه التعادل السلبي أو الإيجابي بهدف كل فريق على ملعبه ووسط جماهيره لخطف بطاقة التأهل للدور المقبل، حيث يتوقع مشاهدة مباراة الأهلي والوصل من الآلاف من جماهير الفريقين التي يفترض أن تملأ ملعب اللقاء الليلة.

كورة أون لاين الأهلي والوصل، ويسعى الفريق الأحمر لغسل أحزانه بعد خسارة الترجي القاسية في ملعب رادس، ومصالحة جماهيره الغاضبة بتحقيق فوز على الوصل خارج ملعبه واقترابه خطوة من نهائي البطولة العربية المقرر إقامته في العاصمة المغربية الرباط خلال أشهر.

kora sport | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل - يلا شوت الاهلي والوصل بدون تقطيع يوتيوب HD|كورة اون لاين 


ويتسع الملعب الخاص بالمباراة إلي 10 آلاف متفرج سيكون رصيد جمهور الأهلي منها ألفي مناصر بعدما رفض نادي لوصل زيادة عدد مشجعي الأهلي في اللقاء وقد انتهت التذاكر الخاصة بجماهير الأهلي سريعاً.

ويعاني الأهلي في الجهة اليمني حيث سيغيب كلاً من احمد فتحي ومحمد هاني للإصابة وعدم تسجيل باسم علي في القائمة العربية مما يضع كارتيرون المدير الفني للأهلي في ورطة كبيرة.

kora sport | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل - يلا شوت الاهلي والوصل بدون تقطيع يوتيوب HD|كورة اون لاين 


البث المباشر لمباراة الأهلي والوصل الإماراتي في البطولة العربية سيكون اتش دي بجودة بث عالية، وسنقدم لكم البث قبل اللقاء بنصف ساعة فقط.

kora sport | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل - يلا شوت الاهلي والوصل بدون تقطيع يوتيوب HD|كورة اون لاين 



اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا - كول كورة

الآن

"الدستور" ترصد معاناة الأطفال المصابين بـ"متلازمة الحساسية"

حقيقة لقاء ولى العهد السعودى وأردوغان فى "قمة العشرين"

"الأرصاد": أمطار رعدية تصل لحد سيول.. غدًا

اليوم وغدًا.. أمطار على السواحل الشمالية وسيول بسيناء وحلايب وشلاتين

ads
الأكثر قراءة

محكمة الاتحاد الأوروبي تؤكد تجميد أموال مبارك

مباشر الاهلي تابع olline HD - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل اليوم | بث مباشر الاهلي ضد الوصل لايف .. يلا شوت

انفجارات هائلة بعد اندلاع حريق فى 11 حافلة ببريطانيا

حفل أنغام فى التجمع الخامس "+12".. و4 فئات للتذاكر تعرف عليها

ألبومات الصور

"الأوقاف" تبدأ خطة تقليل هدر المياه من مسجد السيدة نفيسة

بالصور.. "البحوث الإسلامية" تواصل حملتها الدعوية بالوادي الجديد

مهرجان القاهرة السينمائي كامل العدد: "الأوبرا نوّرت"

"الدستور" في القاهرة السينمائي: أهلاً بكم في المحروسة

نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

محكمة الاتحاد الأوروبي تؤكد تجميد أموال مبارك

مباشر الاهلي تابع olline HD - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل اليوم | بث مباشر الاهلي ضد الوصل لايف .. يلا شوت

انفجارات هائلة بعد اندلاع حريق فى 11 حافلة ببريطانيا

حفل أنغام فى التجمع الخامس "+12".. و4 فئات للتذاكر تعرف عليها

كشكول

رئيس جامعة المنوفية يتفقد مزرعة الراهب البحثية

الإسكندرية أول جامعة مصرية تفعل نظام E-portfolio

مجلس الوزراء ينفي تعطيل اليوم الدراسى أثناء الكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس

24 نوفمبر.. المؤتمر السنوي الثالث و العشرين لبحوث الأزمات بتجارة عين شمس

وزير التعليم: يوجد فوضي الكترونية تحارب جهود الدولة للإصلاح

الأمصار

الأمم المتحدة: ليبيا بها أكثر من 15 مليون قطعة سلاح

ريال مدريد يُلبي رغبة جماهيره.. ويستبعد نيمار من قائمة تعاقداته

الملكة إليزابيث تحتفل بعيد زواجها الـ71 "صور"

الإضراب العام يشعل شوارع تونس.. 650 ألف موظف خارج الخدمة

اطلاق سراح 16 مصريا في ليبيا احتجزهم مسلحون لخلاف مالي

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

دراسة: الإكثار من الخضر والفاكهة يقلل أعراض انقطاع الطمث

نفوق 3 من وحيد القرن "الأسود" المهدد بالانقراض في كينيا

دراسة: الخيال قد يساعدك في التغلب على مخاوفك

مباريات
الصحة

عصير البرتقال مفيد لذاكرة الرجال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎