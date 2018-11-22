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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الوصل الإماراتي على استاد الجيش ببرج العرب اليوم في ذهاب دور الـ16 من منافسات بطولة زايد للأندية الأبطال.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للمارد الأحمر يخوض مباراته اليوم بالقوة الضاربة وبالتشكيل الأخير للفريق أمام وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وسط تغييرات محدودة نظره لحاجته إلى تسجيل نتيجة إيجابية حتى يستمر في المنافسة في البطولة العربية، بالإضافة إلى حاجته إلى أن تكون تلك المباراة بمثابة البروفة الأخيرة لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري الأبطال الإفريقي المحدد له يوم الجمعة المقبلة.

وخرج من قائمة الفريق الثنائي مؤمن زكريا لأسباب فنية وإسلام محارب للإصابة بإجهاد في العضلة الضامة وفضل الجهاز الفني إراحته وتجهيزه بشكل جيد استعدادا لمواجهتي الترجي التونسي في البطولة الأفريقية.





يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي hd بث مباشر يوتيوب أون لاين بدون تقطيع مباشرة









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وضمت قائمة الأهلي في المباراة محمد الشناوي؛ ساليف كوليبالي، أيمن أشرف، أحمد علاء، عمرو السولية، مروان محسن، محمد شريف، أحمد فتحي، حسام عاشور، ميدو جابر؛ صلاح محسن.