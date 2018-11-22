محكمة الاتحاد الأوروبي تؤكد تجميد أموال مبارك

أكدت محكمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قرار المجلس الأوروبي بتجميد أصول أفراد عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، حسبما أفادت وكالة انسا الإيطالية.



وجاء قرار المجلس بعد توافر العناصر الكافية فى السياقين السياسي والقضائي في مصر، والإجراءات القضائية المتعلقة بأفراد أسرة مبارك.



واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، في 21 مارس 2011، قرارًا بشأن التدابير التقييدية للأشخاص الذين يُعتقد أنهم مسئولون عن الحصول على أموال الدولة المصرية بشكل غير قانوني، إلى جانب شركائهم.



وكان الهدف من القرار تجميد جميع الأصول التي كان يمتلكها هؤلاء الأشخاص لدى الاتحاد كجزء من سياسة دعم الانتقال السلمي نحو تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية في مصر تستند إلى حكم القانون.

