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اقتصاد
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:18 م

"المالية" تنجح في إعادة الإصدار على السندات الدولية الدولارية

وزارة المالية
وزارة المالية
راندا التوني
dostor.org/2406572

نجحت مصر، ممثلة في وزارة المالية، في إعادة الإصدار على السندات الدولية التي تم إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري، بتاريخ 10 نوفمبر 2016.

وذلك بإصدار شريحتين جديدتين بآجال ثمان سنوات واثنتى عشر سنة استحقاق 2026 و2030، حيث أدى بنك HSBC بدور مدير التسوية، وتم إتمام عملية الطرح في 19 نوفمبر 2018، وتولى البنك المركزي المصري مبادلة الإصدار مع مجموعة من كبرى البنوك الاستثمارية مع "Reverse Repo Banks".

وتمت الاستعانة بخدمات كل من مكتب المستشار القانوني الدولي "Dechert"، ومكتب المستشار القانوني المحلى "الشرقاوي وسرحان" لإتمام كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإصدار.

تجدر الإشارة الى أن إصدار الشريحتين الجدد تم إصدارهما بأسعار عائد جيدة، وذلك على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، التي أثرت سلبًا فى العديد من مؤشرات الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية، ونجاح مصر في هذه الخطوة يؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، خاصة بعد تحسن النظرة المستقبلية الصادرة من مؤسسة "موديز" في أغسطس 2018 للتصنيف الائتماني من مستقرة إلى إيجابية، وتقرير صندوق النقد الدولي الذى أشاد بالخطوات التي تم تطبيقها حتى الآن في برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة منه.

بالإضافة إلى تقرير مؤسسة استاندرد اند بور هذا الشهر، وتأكيدها ما أصدرته في شهر مايو الماضي من رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- الى B، ومن قدرة مصر على الاستمرار في تحسين اقتصادها وزيادة معد النمو وتخفيض الدين. 

ويعد هذا الطرح ضمن آليات تنفيذ الاستراتيجية التي أعدتها وزارة المالية لتنوع مصادر التمويل، وتحويل الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل، من خلال إصدار أدوات مالية طويلة الأجل لتخفيض عبء خدمة الدين العام، والحد من مخاطر التجديد "Rollover risk"، والاستفادة من الفائدة المنخفضة مقارنة بأسعار العائد الجاري بالسوق المحلية، وتغطية الاحتياجات التمويلية المتوقعة للحكومة للعام المالي الحالي، وسداد التزاماتها بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل.

وأبرمت وزارة المالية اتفاقا مع البنك المركزي المصري لتحويل المقابل الأجنبي من حصيلة الإصدار بالجنيه المصري، وإضافة القيمة لحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري.

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