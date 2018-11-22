القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
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08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

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08:03 م

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07:19 م

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الكابتن
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:16 م

كورة لايف| مشاهدة مباراة الاهلي والوصل| Yalla Shoot بث مباشر مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم

كورة لايف| مشاهدة
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رابط مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم، يحل فريق الأهلى المصري ضيفا لى فريق الوصل الإماراتى فى مباراة الإياب ثمن نهائي البطولة العربية، مشاهدة مباراة الاهلي والوصل AHLY بث مباشر – كول كورة، ويستضيف ملعب زعبيل المباراة المرتقبة وسط حضور جماهيري كبير للفريقين، بث مباشر .. مباراة الأهلي المصري والوصل الإماراتي الخميس بتاريخ 22-11-2018 في البطولة العربية يوتيوب HD بدون تقطيع| كأس زايد للأندية الأبطال، شاهد Al Ahly اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والوصل يلا شوت | بث مباشر لمباراة الاهلي والوصل | رابط بث مباشر Alahly، ويأمل الأهلى فى تحقيق الفوز أو الخروج بتعادل أكثر من هدفين لاستكمال طريقه، بينما يسعى الوصل لخطف انتصار وتخطيه بطل أفريقيا السابق، الأهلى المصرى ضيفا على الوصل الإماراتى فى مباراة أكون أو لا أكون.

يلا شوت بث مباشر الاهلي والوصل
مشاهدة مباراة الاهلي والوصل في كأس زايد بث مباشر اليوم الأحد 28/10/2018، الأهلى فى مهمة مستحيلة بالبطولة العربية، يحل فريق الأهلى ضيفا على فريق الوصل فى مباراة إياب دور ال16 من البطولة العربية، ويدخل الأهلى فى مهمة شبية مستحيلة لتحقيق الفوز فى المباراة أو التعادل بأكثر من هدفين، ويسعى الشياطين الحمر فى تحقيق الفوز وإثبات جدارتهم واستكمال المشوار، كما يطمح لاعبى الفريق فى مصالحة الجماهير العاشقة بعد حالة هبوط المستوى فى المباريات الماضية.
لايف HD.. يلا شوت | kora star| تابع لايف مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر الان| Korastar ويذكر أن الأهلى قد تعادل على أرضه فى مباراة الذهاب مع مضيفه الوصل بنتيجة 2-2 التى أقيمت على ملعب بؤج العرب بمدينة الإسكندرية، كما يذكر أن الأهلى تلقى خسارة قاسية لنهائى دورى أبطال أفريقيا من منافسه الترجى 3-0 وضياع حلم التتويج باللقب.

مباشر الاهلي والوصل لايف HD
الوصل يسعى لكتابة تاريخ جديد والتمسك بالأمل، يستضيف فريق الوصل الإماراتى منافسه الأهلى المصرى فى إياب ثمن نهائى البطولة العربية، ويأمل الوصل فى تحقيق الحلم والتمسك بالأمال الكبيرة فى المباراة، كما يسعى لخطف انتصار على أرضه أو الخروج باللقاء بالتعادل فى أبسط الأشياء، كما يطمح الفريق فى تكرار سيناريو الذهاب ومفاجأة الفريق الضيف بالمجهود العالى.
ويذكر أن فريق الوصل قد حقق التعادل الإيجابى فى مباراة الذهاب 2-2 وطموحه عاليا لمواصلة مشواره فى البطولة، وكان فريق الوصل قد تلقى خسارة فى مباراة الدورى المحلى من نادى الجزيرة 2-0 قبل فترة الاستعداد لمواجهة الأهلى فى الإياب.

موعد مباراة الاهلي والوصل فى البطولة العربية والقنوات الناقلة
تقام مباراة الوصل والأهلى فى إياب ثمن نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال يوم الخميس 22/11/2018، وتبدأ المباراة فى الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت السعودية ، والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات، وفى تمام الثالثة والنصف بالتوقيت الدولى لغرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة الوصل والأهلى
تنقل أبوظبي الرياضية HD 1 أحداث مواجهة الإياب فى دور ال16 بين الوصل والأهلى فى بطولة كأس زايد للأندية العربية، كما ينقل استوديو تحليلى خاص باللقاء المرتقب من أجل التعليق على أحداث المباراة وتحليلها فور الانتهاء.

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