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اقتصاد
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:15 م

منى ذو الفقار: صناعة التمويل متناهي الصغر تواصل النمو

منى ذو الفقار
منى ذو الفقار
راندا التوني
dostor.org/2406569

قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن صناعة التمويل متناهي الصغر واصلت تحقيق معدلات نمو ملحوظة في نهاية الربع الثالث من عام 2018، بنحو 78% لتصل إلى 16.242 مليار جنيه، مقابل 9.121 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من عام 2017.

وأضافت أن ارتفاع قيمة المحفظة الائتمانية صاحبها نمو كبير في عدد مستفيدي التمويل متناهي الصغر، إذ زادت قاعدة العملاء بواقع 26%، لتحقق 3.030 مليون عميل في نهاية الربع الثالث من عام 2018، بدلًا من 2.412 مليون جنيه في نهاية الربع الثالث من 2017.

وأشارت إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تربعت على عرش الجهات التي توفر التمويل متناهي الصغر من حيث قيمة المحفظة الائتمانية وقاعدة المستفيدين، وزاد عدد المستفيدين بنسبة 14%، ليحقق 1.874 مليون عميل فى نهاية الربع الثالث من عام 2018، كما سجلت المحفظة الائتمانية 5.921 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 43% نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بالمقارنة بأرقام نهاية الربع الثالث من 2017.

وأضافت منى ذو الفقار أن شركات التمويل متناهي الصغر احتلت المركز الثاني من حيث عدد المستفيدين، ليصل إلى 808 آلاف عميل بنسبة نمو 71% عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما استحوذت تلك الشركات على المركز الثالث من حيث قيمة المحفظة الائتمانية للقطاع، لتسجل 4.702 مليار جنيه محققةً بذلك أعلى معدل نمو بين كافة الجهات المانحة للتمويل بواقع 138% عن سنة المقارنة.

وحصدت البنوك "بتمويل مباشر أقل من 100 ألف جنيه للأفراد والشركات" المرتبة الثالثة من حيث عدد العملاء، ليصل إلى 348 ألف عميل نهاية الربع الثالث من عام 2018، بنسبة نمو بلغت 16% عن نفس الفترة من عام 2017، بينما سيطرت على المركز الثاني من حيث قيمة المحفظة الائتمانية، مسجلةً 5.619 مليار جنيه، بنسبة نمو 87% خلال فترة المقارنة.

وأرجعت النمو المطرد لصناعة التمويل متناهي الصغر إلى التعاون المثمر مع عدد من الجهات المعنية، أبرزها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب شركة ضمان مخاطر الائتمان، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

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