القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
اقتصاد
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:15 م

المالية: المعالجة الضريبية المقترحة لعوائد الأذون لا تفرض أعباء جديدة

المالية: المعالجة
راندا التوني
dostor.org/2406568

وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم 21 نوفمبر 2018 على مقترح تعديل محدود للمعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات ليتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبق في معظم دول العالم.

كما أن التعديل المقترح يتعامل مع بعض الاختلالات في التطبيق دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند 22.5%.

وقالت الوزارة إن الهدف من التعديل والتصويب المقترح هو التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساواة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية في الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.

ولتوضيح الصورة بشكل مبسط، فإن التعديل المقترح سيعمل على فصل الإيراد والتكلفة المرتبطة بالاستثمار في أذون وسندات الحكومة في وعاء مستقل يخضع للضريبة القائمة كما هي عند 20% والتعامل مع باقي إيرادات ومصروفات المؤسسات المالية كوعاء منفصل، ويخضع صافي الربح المحقق من تلك الأنشطة لضريبة الدخل الحالية بسعر 22.5%.

ومن شان ذلك التعديل المقترح أن يضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية ويضمن استيداء الخزانة العامة للضرائب المستحقة على كافة أنشطة المؤسسات المالية دون وجود أي ازدواج ضريبي.

وتؤكد وزارة المالية أن المعالجة الضريبة المقترحة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا الشأن، كما ستعمل وزارة المالية على التنسيق الكامل مع كافة المتعاملين في السوق عند صياغة اللائحة التنفيذية للتحقق وضمان التطبيق العادل والأمثل للمعالجة الضريبية المقترحة لكافة الأطراف.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ اسبوع

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

منذ أقل من شهر

"مميش": 10.3% زيادة فى عائدات قناة السويس من يناير لأكتوبر

منذ أقل من شهر

توقعات بإبقاء "الاحتياطى الأمريكى" على معدل الفائدة دون تغيير

منذ أقل من شهرين

السيسي يوافق على تعاقد البترول مع "أباتشى" و"بى بى" للتنقيب بمصر

منذ أقل من شهرين

البترول: مدن جديدة تدخل مبادرة توصيل الغاز للمنازل بالتقسيط

الآن

"الدستور" ترصد معاناة الأطفال المصابين بـ"متلازمة الحساسية"

حقيقة لقاء ولى العهد السعودى وأردوغان فى "قمة العشرين"

"الأرصاد": أمطار رعدية تصل لحد سيول.. غدًا

اليوم وغدًا.. أمطار على السواحل الشمالية وسيول بسيناء وحلايب وشلاتين

ads
الأكثر قراءة

محكمة الاتحاد الأوروبي تؤكد تجميد أموال مبارك

مباشر الاهلي تابع olline HD - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل اليوم | بث مباشر الاهلي ضد الوصل لايف .. يلا شوت

انفجارات هائلة بعد اندلاع حريق فى 11 حافلة ببريطانيا

حفل أنغام فى التجمع الخامس "+12".. و4 فئات للتذاكر تعرف عليها

ألبومات الصور

"الأوقاف" تبدأ خطة تقليل هدر المياه من مسجد السيدة نفيسة

بالصور.. "البحوث الإسلامية" تواصل حملتها الدعوية بالوادي الجديد

مهرجان القاهرة السينمائي كامل العدد: "الأوبرا نوّرت"

"الدستور" في القاهرة السينمائي: أهلاً بكم في المحروسة

نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

محكمة الاتحاد الأوروبي تؤكد تجميد أموال مبارك

مباشر الاهلي تابع olline HD - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل اليوم | بث مباشر الاهلي ضد الوصل لايف .. يلا شوت

انفجارات هائلة بعد اندلاع حريق فى 11 حافلة ببريطانيا

حفل أنغام فى التجمع الخامس "+12".. و4 فئات للتذاكر تعرف عليها

كشكول

رئيس جامعة المنوفية يتفقد مزرعة الراهب البحثية

الإسكندرية أول جامعة مصرية تفعل نظام E-portfolio

مجلس الوزراء ينفي تعطيل اليوم الدراسى أثناء الكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس

24 نوفمبر.. المؤتمر السنوي الثالث و العشرين لبحوث الأزمات بتجارة عين شمس

وزير التعليم: يوجد فوضي الكترونية تحارب جهود الدولة للإصلاح

الأمصار

الأمم المتحدة: ليبيا بها أكثر من 15 مليون قطعة سلاح

ريال مدريد يُلبي رغبة جماهيره.. ويستبعد نيمار من قائمة تعاقداته

الملكة إليزابيث تحتفل بعيد زواجها الـ71 "صور"

الإضراب العام يشعل شوارع تونس.. 650 ألف موظف خارج الخدمة

اطلاق سراح 16 مصريا في ليبيا احتجزهم مسلحون لخلاف مالي

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

دراسة: الإكثار من الخضر والفاكهة يقلل أعراض انقطاع الطمث

نفوق 3 من وحيد القرن "الأسود" المهدد بالانقراض في كينيا

دراسة: الخيال قد يساعدك في التغلب على مخاوفك

الصحة

عصير البرتقال مفيد لذاكرة الرجال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎