وزير الأمن الداخلى للاحتلال يجرى جولة أوروبية ضد "BDS"

بدء جلعاد إردان، وزير الأمن الداخلي للاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، جولة أوروبية لمحاولة الحشد ضد حركة مقاطعة إسرائيل "BDS"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلى.



ومن المقرر أن يلتقى إردان عددًا من القادة السياسيين، ورؤساء الجالية اليهودية وممثلي المنظمات الموالية لإسرائيل، وسيكون المتحدث الرئيسي في أكبر مؤتمر مؤيد لإسرائيل في أوروبا.



وقال إردان: "أرى أهمية كبيرة في نشاطنا في أوروبا التي لا تؤيد صراحة مقاطعة إسرائيل، لكن في الواقع تمولها وتسمح لها بالعمل دون عوائق".