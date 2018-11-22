ضبط شخص نصب على مواطنين بدعوى توفير فرص عمل لهم

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص لاحتياله على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بدعوى قدرته على توفير فرص عمل لهم.



كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد تابعت وجود العديد من الإعلانات الوهمية بإمكانية الحصول على وظائف بالجهات الحكومية والخاصة، دون شروط أو مؤهلات "على خلاف الحقيقة".



ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام المدعو "شريف م. ف" 30 سنة، مقيم بمنطقة حلوان- بالقاهرة، بإنشاء شركة وهمية كائنة بمنطقة المعادي بالقاهرة "دون ترخيص" واتخاذها وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والإحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على وظائف؛ عقب قيامه بالإعلان عن إمكانية تعيينهم بالعديد من الشركات دون شروط أو مؤهلات، وحصوله على مبالغ مالية تراوحت ما بين (100 إلى 300 جنيه) للفرد الواحد، بزعم إنها رسوم التعيين، وقيامه بتسليمهم خطابات مزورة منسوبة لتلك الجهات تفيد- على غير الحقيقة - أنه تم ترشيحهم لشغل وظائف بمهن مختلفة بها.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليه، وعُثر بحوزته على العديد من خطابات ترشيح لوظائف وهمية للتعيين بشركات خاصة وعدد من الملفات بداخل كلٍ منهم المستندات الخاصة بالمجني عليهم "صور بطاقات رقم قومي، شهادات ميلاد، شهادات تخرج " ووثائق تعارف بأسماء أشخاص مختلفة وإعلانات لطلب وظائف ببعض الشركات والبنوك مدون بها الوظائف والمهن المطلوبة بالبلاد، وعقود عمل خالية البيانات "ومعدة للتزوير ".



واعترف المتهم، بعد مواجهته، بنشاطه على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.