ضبط مصنع تليفزيونات وأجهزة كهربائية مغشوشة بالنزهة

داهم ضباط شرطة تموين القاهرة مصنعًا تحت بير السلم، بمنطقة النزهة، لتصنيع التليفزيونات والأجهزة الكهربائية المقلدة والمغشوشة.. كانت معلومات قد وردت لضابط الإدارة بقيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع بتقليد الماركات العالمية الخاصة بأجهزة البوتاجاز، والكشاف الكهربائي، والكاتل، والمكوى، ووضع لاصق مدون عليه أشهر الماركات التجارية.



تم تقنين الإجراءات، وإعداد مأمورية مكبرة، وبمداهمة المصنع تم ضبط 18 ألف جهاز تليفزيون، وكاتل، وكشاف كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وبدأت النيابة التحقيقات.