الغربية: 42 حملة لإزالة إشغالات وتعديات البناء

أكد اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، أن جميع المراكز والأحياء مستمرة في تنفيذ كافة قرارات الإزالة السابقة والالتزام بتنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات في المهد، ومصادرة معدات ومواد البناء المخالف، ورفع أي إشغالات بالشوارع.



وكشف عن أن مركز سمنود قام بتنفيذ 7 حملات إزالة و15 حملة لإزالة الإشغالات، شملت إزالة حالتين للتعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 250 مترا مربعا، وأيضا إزالة عدد 4 حالات تعدٍ على نهر النيل بقريتي ميت عساس وكفر الثعبانية، على مساحة 205 أمتار مربعة، وأيضا إزالة شدة خشبية لمبنى مخالف على مساحة 204 أمتار.



وأضاف أن حي أول طنطا قام بتنفيذ 5 حملات إزالة، شملت إزالة دور خامس علوي سقف وطوب، بشارع إبراهيم محرم، وإزالة ملعب بمنطقة العجيزي خلف المجزر، بعد أن تعددت شكاوى الأهالي بخصوصه، وأيضا إزالة في المهد لجزء من الدور العاشر علوي سقف وأعمدة بشارع إسكندرية، وكذا إزالة دور رابع علوي وأعمدة الدور الخامس بشارع الخليل إبراهيم، أمام استاد طنطا، كما أنه تم تنفيذ إزالة في المهد على طريق الملاحة بطنطا.



وأضاف أن حي أول المحلة الكبرى نفذ 4 حملات إزالة، تضمنت إزالة شدة خشبية لدور مخالف بشارع المستشار، وإزالة سور للتعدي على أرض أملاك دولة على مساحة 300 متر مربع، وإزالة جدران عمارة مخالفة بشارع أحمد حسين، وأيضا تمت مصادرة مواد البناء وفك شدة خشبية بالدور 12 بشارع عطية البسيونى.



وأشار إلى أن حي ثان المحلة الكبرى قام بتنفيذ عدد 2 حملة إزالة، تضمنت إزالة شدة خشبية للتعدى على الأرض الزراعية، وإزالة في المهد لشدة خشبية وحديد لأعمدة دور سابع علوي بنطاق الحي، مؤكدا أن مركز ومدينة زفتى نفذ 3 حملات إزالة، شملت إزالة حالة تعد بالتبوير وإتلاف الأرض الزراعية بوضع تشوينات أتربة وكسر طوب طفلى على مساحة 4 قراريط بحوض المواصيف 30 زمام بندر زفتى، وأيضا إزالة غرفة 12 مترا داخل أرض زراعية بقرية شبراملس، كما انه تم الإزالة الفورية لبناء دون ترخيص على كوبري العشرة على مساحة 200 متر.



كما قام مركز ومدينة السنطة بالقيام بحملة لإزالة تعد على ارض زراعية في المهد، على مساحة 4 قراريط بحوض الأربعين بشبرا قاص.



ونفذ مركز ومدينة كفر الزيات حملة إزالة شملت إزالة في المهد للدور التاسع علوي، وفك الشدة الخشبة له، كما تم تنفيذ قرارات الإزالة للأدوار السادس والسابع والثامن علوي بذات العقار.

