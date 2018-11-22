الإثنين.. وزيرا السياحة والطيران يعرضان خطة الترويج أمام البرلمان

تعقد لجنة السياحة والطيران المدني، يوم الإثنين المقبل، اجتماعًا للاستماع إلى بيان وزيرة السياحة رانيا المشاط عن خطة الإصلاح الهيكلي لوزارة السياحة والهيئات التابعة لها، والحملة الترويجية الدولية للسياحة المصرية.



وكذلك تستمع اللجنة إلى بيان وزير الطيران المدني عن إنجازات وزارة الطيران المدني خلال الفترة السابقة والخطة المستقبلية لتطوير قطاع الطيران المدني، ومناقشة آليات التنسيق والتعاون بين الوزارتين للنهوض بقطاعي السياحة والطيران المدني، والتنسيق بينهما في برامج تحفيز الطيران المدني.