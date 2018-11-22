الإثنين.. غادة والي تستعرض استراتيجية "التضامن" أمام البرلمان

تعقد لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اجتماعًا يوم الاثنين المقبل، بحضور وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، لعرض استراتيجية وزارة التضامن، وبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية، واستيضاح ما تم بشأن كافة المبادرات التي أعلنت عنها الوزارة، من حيث (المستفيدون - مصادر التمويل - المدة المحددة لكل برنامج – ما تم إنجازه).



كما يتم استعراض موقف المستحقين من معاش الضمان الاجتماعي ومعاش تكافل وكرامة، وعرض تقرير بشأن جهود الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي خارج البلاد، وما تم إنجازه خلالها، وما تم بشأن تطوير مكاتب التأهيل ومراكز التأهيل بالوزارة والتي تُعتبر الخط الأول لتلقي طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم.