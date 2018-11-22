ضبط مدير شركة نصب على الشباب واستولى على 70 ألف جنيه

سقط بقبضة مباحث الأموال العامة مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج، بتهمة النصب والاحتيال على راغبي السفر إلى الدول العربية، بقصد العمل، والاستيلاء على أموالهم بمصر القديمة.



تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من "محمد س.ع" وآخرين، بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قِبل مسئولي إحدى شركات العمالة المصرية بالخارج، والاستيلاء على مبلغ 70 ألف جنيه من كلٍ منهم بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية.



وبإجراء التحريات، أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن التأكد من صحة الواقعة، وأن وراء ذلك النشاط "حسين أ.م."، مدير، وشريك آخر بشركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج كائنة بمنطقة مصر القديمة.



واستغل المتهم رغبة بعض الشباب السفر للعمل بالخارج، وأعلن على شبكة الإنترنت توافر فرص عمل ببعض الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكنه من استقطاب المجنى عليهم، وزعم لهم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، واستولى منهم على المبالغ المالية دون الوفاء بذلك.



وباستكمال الفحص تبين عدم وجود أي شركات تم التعاقد معها من قِبل شركة المشكو في حقه، مما أدى لترحيل المجني عليهم من الخارج، وعودتهم للبلاد على إثر ذلك.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بمقر الشركة، وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.