القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
حوادث
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:52 م

ضبط مدير شركة نصب على الشباب واستولى على 70 ألف جنيه

ضبط مدير شركة نصب
dostor.org/2406544

سقط بقبضة مباحث الأموال العامة مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج، بتهمة النصب والاحتيال على راغبي السفر إلى الدول العربية، بقصد العمل، والاستيلاء على أموالهم بمصر القديمة.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من "محمد س.ع" وآخرين، بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قِبل مسئولي إحدى شركات العمالة المصرية بالخارج، والاستيلاء على مبلغ 70 ألف جنيه من كلٍ منهم بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية.

وبإجراء التحريات، أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن التأكد من صحة الواقعة، وأن وراء ذلك النشاط "حسين أ.م."، مدير، وشريك آخر بشركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج كائنة بمنطقة مصر القديمة.

واستغل المتهم رغبة بعض الشباب السفر للعمل بالخارج، وأعلن على شبكة الإنترنت توافر فرص عمل ببعض الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكنه من استقطاب المجنى عليهم، وزعم لهم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، واستولى منهم على المبالغ المالية دون الوفاء بذلك.

وباستكمال الفحص تبين عدم وجود أي شركات تم التعاقد معها من قِبل شركة المشكو في حقه، مما أدى لترحيل المجني عليهم من الخارج، وعودتهم للبلاد على إثر ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بمقر الشركة، وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"

منذ حوالي 12 ساعة

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام

منذ 4 أيام

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»

منذ 5 أيام

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"

منذ أقل من شهر

مغتصب «طفل السلام»: والده أسكننى فى شقته فهتكت عرض ابنه بعد تناول «الاستروكس»

منذ أقل من شهر

شقيق «منتحر الهرم»: قتل نفسه بسبب تقبيل نسيبنا لوالدتنا

الآن

"الدستور" ترصد معاناة الأطفال المصابين بـ"متلازمة الحساسية"

حقيقة لقاء ولى العهد السعودى وأردوغان فى "قمة العشرين"

"الأرصاد": أمطار رعدية تصل لحد سيول.. غدًا

اليوم وغدًا.. أمطار على السواحل الشمالية وسيول بسيناء وحلايب وشلاتين

ads
الأكثر قراءة

محكمة الاتحاد الأوروبي تؤكد تجميد أموال مبارك

مباشر الاهلي تابع olline HD - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل اليوم | بث مباشر الاهلي ضد الوصل لايف .. يلا شوت

انفجارات هائلة بعد اندلاع حريق فى 11 حافلة ببريطانيا

حفل أنغام فى التجمع الخامس "+12".. و4 فئات للتذاكر تعرف عليها

ألبومات الصور

"الأوقاف" تبدأ خطة تقليل هدر المياه من مسجد السيدة نفيسة

بالصور.. "البحوث الإسلامية" تواصل حملتها الدعوية بالوادي الجديد

مهرجان القاهرة السينمائي كامل العدد: "الأوبرا نوّرت"

"الدستور" في القاهرة السينمائي: أهلاً بكم في المحروسة

نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

محكمة الاتحاد الأوروبي تؤكد تجميد أموال مبارك

مباشر الاهلي تابع olline HD - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل اليوم | بث مباشر الاهلي ضد الوصل لايف .. يلا شوت

انفجارات هائلة بعد اندلاع حريق فى 11 حافلة ببريطانيا

حفل أنغام فى التجمع الخامس "+12".. و4 فئات للتذاكر تعرف عليها

كشكول

رئيس جامعة المنوفية يتفقد مزرعة الراهب البحثية

الإسكندرية أول جامعة مصرية تفعل نظام E-portfolio

مجلس الوزراء ينفي تعطيل اليوم الدراسى أثناء الكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس

24 نوفمبر.. المؤتمر السنوي الثالث و العشرين لبحوث الأزمات بتجارة عين شمس

وزير التعليم: يوجد فوضي الكترونية تحارب جهود الدولة للإصلاح

الأمصار

الأمم المتحدة: ليبيا بها أكثر من 15 مليون قطعة سلاح

ريال مدريد يُلبي رغبة جماهيره.. ويستبعد نيمار من قائمة تعاقداته

الملكة إليزابيث تحتفل بعيد زواجها الـ71 "صور"

الإضراب العام يشعل شوارع تونس.. 650 ألف موظف خارج الخدمة

اطلاق سراح 16 مصريا في ليبيا احتجزهم مسلحون لخلاف مالي

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

دراسة: الإكثار من الخضر والفاكهة يقلل أعراض انقطاع الطمث

نفوق 3 من وحيد القرن "الأسود" المهدد بالانقراض في كينيا

دراسة: الخيال قد يساعدك في التغلب على مخاوفك

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

عصير البرتقال مفيد لذاكرة الرجال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎