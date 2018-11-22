مباشر الاهلي تابع olline HD - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل اليوم | بث مباشر الاهلي ضد الوصل لايف .. يلا شوت 

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بث مباشر لمباراة الأهلي والوصل الإماراتي فى إياب دور 16 لكأس زايد للأندية العربية الأبطال وكانت نتيجة مباراة الفريقين قد انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2 ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بنتيجة ايجابية أكبر من 2-2 حتى يستطيع المرور لدور الثمانية.

موعد البث المباشر لمباراة الأهلي والوصل الإماراتي اليوم الخميس .

يذاع البث المباشر لمباراة الأهلي والوصل الإمارتي فى كأس زايد للأندية العربية الأبطال في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة .

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره بعد خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 4-3 رغم تحقيق الوصل الإمارتي لنتيجة إيجابية في القاهرة بالتعادل الإيجابي 2-2 وهو ما يضع العملاق القاهري في تحد جديد ليصبح فى موقف صعب ومطالب بتحقيق الفوز على الفريق الإماراتي في عقر داره.

تشكيل مباراة الأهلي والوصل الإماراتي .

يفقتقد الأهلي لعدد كبير من نجومه على رأسهم أحمد فتحي وعلي معلول ورامي ربيعة وجونيور أجاي ومحمد هاني ومحمد نجيب للإصابة ومن المقرر أن يخوض الفرنسي باتريك كارتيرون المباراة بتشكيل مكون من : محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - سعد سمير - كريم نيدفيد، وفي الوسط هشام محمد - حسام عاشور- إسلام محارب - وليد سليمان - أحمد حمودي، ويقود الهجوم المغربي وليد أزارو.

وتذيع البوابة نيوز البث المباشر لمباراة الأهلي والوصل الإماراتي على الهواء مباشرة وتتمنى لجميع قرائها مشاهدة ممتعة فى جميع أنحاء الوطن العربي .

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والوصل الإماراتي .