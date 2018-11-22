السجن 3 سنوات لمتهم فى "أحداث جامعة الأزهر"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، بالسجن 3 سنوات لمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث جامعة الأزهر"، وقضت بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات.



صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين: خالد عوض، وأيمن البابلي، وأمانة سر عمر عاشور.



كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى المتهمين تهمًا تتعلق بتنظيم تجمهر، الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر، إضافة إلى تهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضي.