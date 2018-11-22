مستقبل وطن يفتتح مقره الجديد فى التجمع الخامس

افتتح المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الخميس، المقر الجديد للحزب بمنطقة الحى الثانى بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، في حضور المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، وبعض الشخصيات العامة، وعدد من أعضاء البرلمان.



وجاء على رأس المشاركين: حسام الخولى الأمين العام لحزب مستقبل وطن، المستشار عصام هلال أمين التنظيم على مستوى الجمهورية، النائب محمد ماهر أمين حزب مستقبل وطن بالقاهرة، النائب إيهاب العمدة أمين تنظيم القاهرة والنائب أمين مسعود عضو الهيئة البرلمانية للحزب والنائب عمر وطني ولفيف من أعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وأعضاء الحزب بالقاهرة وأمناء الأقسام.



ويأتي ذلك ضمن خطة الحزب لإقامة عدد من الفعاليات وافتتاح المقر لخدمة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، على مستوى الجمهورية.