البورصة تواصل النزيف وتخسر 30.6 مليار جنيه عند الإغلاق

دفعت المبيعات المكثفة للمتعاملين العرب والمؤسسات المالية الأجنبية أسهم ومؤشرات البورصة نحو الهبوط الواضح، بعد فشل مشتريات المؤسسات المصرية فى إيقاف نزيف الخسائر.



وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 30.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 763.6 مليار جنيه، مقابل 794.2 مليار امس الأول.



وحولت البورصة مؤشرات دفتها من الصعود بداية التعاملات إلى الهبوط لدى نهايتها، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 41. 0% بما يعادل 55.7 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 13675 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 13. 0% بما يعادل 91. 0 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 687.4 نقطة، ما ساهم فى تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100" بنسبة 21. 0%، بما يعادل 3.57 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 1723.9 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى الـ1.2 مليار جنيه، تمت من خلال التعامل على 320.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 33.39 ألف صفقة بيع وشراء.



وقال حسنى سيد، خبير أسواق المال، إن الهبوط الكبير فى رأس المال السوقى جاء نتيجة الهبوط الكبير للبنك التجارى الدولى ذى الوزن النسبى العادى دون مستوى الـ80 جنيهًا للسهم، وهو الأمر الذى ساهم فى تراجع بقية أسهم السوق المتداولة الكبرى منها والصغرى.

