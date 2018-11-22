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محافظات
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:51 م

محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى المواطنين باللقاء الجماهيرى الثالث

الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية
هبة عويضة
dostor.org/2406539

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، اللقاء الجماهيري الثالث للمواطنين، بمقر الديوان العام للمحافظة، للاستماع إلى الشكاوى والمطالب المقدمة من المواطنين وتوجيه المسئولين لحلها ووضع آلية قانونية محددة للتعامل معها، وذلك بحضور السيد أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدى الحشاش، السكرتير المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات وجميع الجهات التنفيذية ورؤساء شركات المرافق بالمحافظة.

وفِي بداية اللقاء هنأ المحافظ المواطنين بمناسبة احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله -عز وجل- أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، عقب ذلك استمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، حيث استعرض كل منهم مشكلاته التي قدمها للإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، وتم الرد عليهم من قبل الجهة المختصة، مع تحديد كيفية حلها واستعراض الإجراءات المتخذة في كل مشكلة لحلها وفقا للقواعد القانونية.

وكانت من بين أهم الموضوعات المطروحة لمناقشتها خلال اللقاء الجماهيرى، موضوعات تختص بمديريات القوى العاملة لتوفير فرص عمل للشباب، والتموين والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشئون الصحية والزراعة، وكذا إدارة المواقف والمركز الذكى، وشركات الكهرباء والمياه، فضلًا عن مشكلات المواطنين بالأحياء المختلفة.

وأكد قنصوة، المداومة في عقد اللقاءات الجماهيرية للمواطنين والاستماع إلي شكاواهم ومشاكلهم بشكل دوري، موضحًا أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين، وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو خلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول فورية لها، إذ تقوم كل جهة خلال اللقاء بعرض رأيها في المشكلة وتحديد أسلوب حلها بشكل سريع، وفقا للإجراءات القانونية والإمكانيات المتاحة.

على الصعيد ذاته، كلف المحافظ جميع الجهات التنفيذية بفحص شكاوى المواطنين المقدمة، مشددًا على سرعة البت فيها والتعامل معها بكل شفافية ومصداقية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحلها.

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