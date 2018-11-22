الثلاثاء.. 3 وزراء ومحافظين في اجتماع "مشروعات البرلمان"

تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعًا لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمان من النواب سيد عبدالوهاب، سيد سلطان، بشأن حاضنات الأعمال في محافظتي الفيوم والمنيا، وعطية مسعود، بشأن منطقة الصناعات الصغيرة في وادي النطرون.



ويحضر الاجتماع وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الشباب والرياضة، ومحافظي المنيا، الفيوم، البحيرة، وكذلك ممثلو هيئة التنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

