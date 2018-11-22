محافظ الجيزة: ضبط 25 سيارة نقل جماعي غير ملتزمة بتعريفات خطوط السير

تمكنت محافظة الجيزة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز النقل الجماعي والسرفيس، من ضبط 25 سيارة نقل جماعي لمخالفتها القواعد المرورية وعدم التزامها بالتعريفات المقررة، وذلك خلال الحملات التي نظمتها المحافظة على عدد من المواقف العشوائية بأحياء بولاق الدكرور والهرم والعمرانية والدقى.



ووجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتشديد الرقابة على مواقف السرفيس والنقل الجماعي، وتكثيف أعمال المراقبة على مسئولي الكارتة لتعظيم الإيرادات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.



جاء ذلك عقب ترأس المحافظ اجتماعا اليوم بحضور رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وممثلين من ادارة مرور الجيزة وشرطة المرافق؛ لتكثيف الحملات على المواقف لضمان تحقيق الانضباط بالشارع الجيزاوي، والحفاظ على حقوق المواطن.



وأكد "راشد" التصدي بكل حزم لمواقف السرفيس العشوائية والسيارات غير الملتزمة بتعريفات خطوط السير المقررة من قبل المحافظة، مكلفًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والجهاز التنفيذى للنقل الجماعى والسرفيس؛ لاتخاذ ما يلزم لإزالة أي مخالفات.



وكشف "راشد" عن قيام حى العمرانية بالتحفظ على 3 مركبات توك توك غير مرخصة وإعاقتها حركة السيارات والمارة وخروجها بالشوارع الرئيسية، وذلك من شوارع جمال الدين الأفغاني ومجمع المدارس، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة تكثف من حملات ضبط المركبات المخالفة.



وأكد أنه تم حجز 45 توك توك غير مرخص، وغير ملتزم بخطوط السير الممنوحة بالترخيص، خلال حملات تم تنظيمها أمس.