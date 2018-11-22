حصر المناطق الأكثر خطورة بقرية نجع السايح بأسوان

بدأت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية شمال محافظة أسوان بحصر المناطق الأكثر خطورة وغير الأمنة بقرية نجع السايح 1 و2- التي تقع على مساحة 74.6 فدان -؛ لإدراجها ضمن مشروع تطوير العشوائيات الذي يشرف عليه صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء.



وقال رئيس الوحدة المحلية للمدينة العميد طارق لطفي -في تصريح له اليوم الخميس؛ إن أعمال الحصر تشمل منازل الأهالي والأنشطة التجارية والاجتماعية والدينية والخدمية، موضحًا أن الحصر يهدف إلى إعداد بيانات كاملة وخرائط بواسطة مركز المعلومات الجغرافية الـ GIS؛ للوقوف على اختيار أحد البدائل لتطبيق آلية التعويضات، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري للأهالي.



وأضاف إنه تم حتى الآن حصر قرابة 900 منزل، ونشاط تجاري وخدمي بقرى نجع السايح 1 و2، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الحصر في غضون يومين أو ثلاثة أيام على أقصى تقدير؛ لإعداد تقرير شامل عن هذه المناطق، ورفعه لمحافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد أسلوب التعويضات المقررة للأهالي، والتي يتم دراستها بمعرفة المحافظة بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات.



وأرجع رئيس مدينة البصيلية بأسوان السبب الرئيسي في تصدعات وانهيارات المباني بالمناطق التي يجرى حصرها إلى طبيعة الأرض الطفلة، واستخدام الأهالي للخزانات وطرنشات الصرف الصحي؛ ما يؤدى إلى تسرب المياه أسفل المباني وتصدعها.