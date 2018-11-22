موانئ بورسعيد تستقبل 6 سفن حاويات

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن 6 سفن حاويات دخلت موانئ بورسعيد اليوم الخميس.



وذكرت الهيئة- في بيان اليوم الخميس- أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات، بينما غادرته 5 سفن وتتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 7 سفن.



فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي بضائع عامة وتتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.



ومن جانبها تقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.