ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرته 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأوضحت الهيئة -في بيان، اليوم الخميس- أن الميناء غادرته 920 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 50 ألفا و817 طنًا من البضائع العامة منها عدد 114 سيارة نقل محملة بـ 6480 طن قمح.



كما استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية قطارين لنقل الغلال والحبوب وقاموا بتحميل 2.549 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 151 ألفًا و456 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 40354 ألفًا و354 طنًا.



فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 283 حاوية مكافئة وحركة الوارد 381 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1245 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16938 طن ذرة و2899 طن سكر و23500 طن قمح و12615 طن حديد.