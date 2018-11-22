كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام عن تفاصيل زيادة حجم الأجور في شركة "النصر للتصدير والاستيراد" خلال الـ3 سنوات الأخيرة، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري.



وأضاف التقرير أن حجم الأجور بلغ 26.8 مليون جنيه خلال العام المالي 20162017، فيما كان حجم الأجور 25 مليون جنيه خلال العام المالي 20152016.



وذكر التقرير أن حجم الأجور وصل إلى 23 مليون جنيه خلال العام المالي 20142015.



وتسعى وزارة قطاع الأعمال العام الي دعم الشركات والمصانع عبر خطة يتم تفعيلها حاليا في إطار زيادة ربحية الشركات وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

