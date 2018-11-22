زعيم الحزب الكردستاني يتعمد عدم لقاء الرئيس العراقي في بغداد

قال مصدر مطلع في بغداد إن زعيم الحزب الكردستاني ورئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني، تعمد زيارة بغداد في الوقت الذي يغادر فيه رئيس الجمهورية برهم صالح إلى إيطاليا لحضور مؤتمر حوارات المتوسط.



ووصل بارزاني صباح اليوم الخميس، إلى بغداد في زيارة هي الأولى له منذ استفتاء الانفصال عن العراق الذي أجري العام الماضي.



وقال المصدر، إن بارزاني تعمد زيارة بغداد في هذا التوقيت؛ لتجنب لقاء رئيس الجمهورية برهم صالح، بعد فوزه بمنصب الرئاسة على حساب مرشح بارزاني فؤاد حسين، الذي عين وزيرًا للمالية فيما بعد.



وبحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن بارزاني مستاء من برهم صالح، بسبب عدم تنازله عن منصب الرئاسة لمرشحه، رغم المغريات الكبيرة التي قدمها، وذلك خلال تصويت مجلس النواب العراقي على رئيس الجمهورية الشهر الماضي.





