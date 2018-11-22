كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام عن تفاصيل إجمالي الاستثمار في شركة "مصر للفنادق" خلال الـ3 سنوات الأخيرة، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.



وأضاف التقرير أن إجمالي الاستثمار بلغ 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي 20142015، ثم وصل إلى 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي 20152016.



وذكر التقرير أن إجمالي الاستثمار انخفض خلال العام المالي 20162017 ليصل إلى 1.7 مليار جنيه.



وتسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى دعم الشركات والمصانع عبر خطة يتم تفعيلها حاليا في إطار زيادة ربحية الشركات وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.