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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:42 م

البرلمان الإيراني يحذر من إقالة وزير الخارجية

محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
منار أحمد
dostor.org/2406399

حذر مسعود بزشكيان، نائب رئيس البرلمان الإيراني، من إقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لتورطه بتهمة غسيل الأموال.

وقال بزشكيان وفقًا لوسائل إعلام إيرانية: "تصريحات ظريف نؤيدها وهذا واقع، إذ إن السلطات الثلاث (الجمهورية والقضائية والبرلمان) متورطة في غسيل الأموال"، مضيفًا أن ما طرحه "ظريف" كان مرتبطًا بأشخاص داخل البلاد، وأن على أولئك الذين يدعون أن لديهم إدارة جيدة ليكشفوا كم كانت إدارتهم جيدة.

وأوضح أنه إذا تم عزل ظريف من قبل مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، فهناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تثار وتكشف للعلن، مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين والجهات السياسية تتصور أن إيران ليس لديها مشكلة، وأن كل شيء يتحدث عنه المسؤول يعتبر أمرًا مبالغًا فيه.

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