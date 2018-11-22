محافظ المنيا يسلم 15 آلة فرم مخلفات زراعية لرؤساء المراكز

سلم محافظ المنيا اللواء قاسم حسين 15 آلة فرم جديدة لرؤساء المدن والمراكز مهداه من وزارة البيئة؛ لفرم المخلفات الزراعية ومواجهة الحرق المكشوف بالقرى والمراكز، وذلك ضمن الخطة القومية لدعم منظومة المخلفات الزراعية.



وأعرب المحافظ -في بيان اليوم الخميس- عن شكره لوزارة البيئة لدعم المحافظة بالآلات الجديدة، مشيرًا إلى تلك الآلات ستسهم في إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف وأسمدة عضوية، ما يحقق عائد اقتصادي للمزارع من هذه المخلفات.



وأوضح أنه سيتم توزيعها على جميع مراكز المحافظة من خلال التنسيق مع رؤساء المراكز للبدء في عملية فرم المخلفات الزراعية التي تم تجميعها، ثم استلام ما تم فرمه لإنتاج سماد عضوي وأعلاف حيوانية يستفيد منها المزارعون.