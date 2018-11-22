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محافظات
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:41 م

محافظ المنيا يسلم 15 آلة فرم مخلفات زراعية لرؤساء المراكز

محافظ المنيا اللواء
محافظ المنيا اللواء قاسم حسين
أ ش أ
dostor.org/2406398

سلم محافظ المنيا اللواء قاسم حسين 15 آلة فرم جديدة لرؤساء المدن والمراكز مهداه من وزارة البيئة؛ لفرم المخلفات الزراعية ومواجهة الحرق المكشوف بالقرى والمراكز، وذلك ضمن الخطة القومية لدعم منظومة المخلفات الزراعية.

وأعرب المحافظ -في بيان اليوم الخميس- عن شكره لوزارة البيئة لدعم المحافظة بالآلات الجديدة، مشيرًا إلى تلك الآلات ستسهم في إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف وأسمدة عضوية، ما يحقق عائد اقتصادي للمزارع من هذه المخلفات.

وأوضح أنه سيتم توزيعها على جميع مراكز المحافظة من خلال التنسيق مع رؤساء المراكز للبدء في عملية فرم المخلفات الزراعية التي تم تجميعها، ثم استلام ما تم فرمه لإنتاج سماد عضوي وأعلاف حيوانية يستفيد منها المزارعون.

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