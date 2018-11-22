عودة جثمان الصيدلى ضحية حادث السعودية فجر الغد

بحثت اليوم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة عودة جثمان الصيدلي أحمد طه والذي تم قتله أثناء تأدية عمله في السعودية، بالإضافة إلى صرف مستحقات أحمد المالية بالكامل من المؤسسة التي كان يعمل بها.



وأكد مصدر مطلع بالوزارة أنه من المقرر عودة جثمان أحمد طه فجر غدًا الجمعة، ليتم دفنه في مصر، تنفيذًا لرغبة أهله بسرعة عودة جثمانه.



يذكر أنه قد قتل صيدلي مصري فى منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، حيث كان ‎يعمل في شركة تملك مجموعة ضخمة من الصيدليات تسمى ‎"النهدي"‎، وعقب الوفاة تم تكليف محامٍ سعودي للدفاع عن حق القتيل.