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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:41 م

أسماء المدارس الفائزة فى مسابقة "مستقبل وطن" بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الشريف
dostor.org/2406394

أعلن حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الفيوم، برئاسة عبد القادر الجارحى، أمين المحافظة، فى ختام مسابقتها الثقافية، بفوز طلاب مدرسة "أبو جندير الثانوية العامة" بالمركز الأول فى المسابقة الثقافية، التى نظمها الحزبفى الفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وصعدت مدرسة أبو جندير الثانوية، على مستوى المحافظة لملاقاة باقى الفرق الصاعدة من المراكز الأخرى، وذلك فى المرحلة قبل النهائية.

ونظمت أمانة الحزب بمركز إطسا احتفالية لتوزيع الجوائز على جميع المدارس وعددها 10 مدارس، وتم توزيع الميداليات الذهبية والفضية على المركزين الأول والثاني، كما قدمت أمانة إطسا الدروع التذكارية لقيادات الإدارة ونقيب معلمى إطسا، وشهادات التقدير للمشرفين والمحكمين ومسئولى المشاركة المجتمعيه ودمج التكنولوجيا لدورهم فى خروج المسابقة بصوره مشرفة.

كما فازت مدرسة أبشواي الثانوية بمسابقة مستقبل وطن الثقافية التى أقيمت بمقر إدارة ابشواي التعليمية، وحضر المسابقة بهاء الدسوقى أمين الحزب بمركز أبشواي، ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء الحزب بمركز أبشواي، وأثنى الحاضرون على دور الحزب فى المشاركة فى العملية التعليمية من أجل تطويرها ورفع مستوى الطلاب.

وكان حزب "مستقبل وطن" برئاسة المهندس أشرف رشاد فى محافظة الفيوم، نظم مسابقة ثقافية بين بعض مدارس المرحلة الثانوية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، والتى تستمر حتى 10 ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.

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